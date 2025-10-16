İngiltere ekonomisi ağustosta yüzde 0,1 büyüdü

İngiltere ekonomisi, resmi verilere göre ağustos ayında yüzde 0,1 büyüdü. Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ekonominin temmuzda yüzde 0,1 oranında daraldığını hatırlatarak bu rakamın sınırlı bir toparlanmaya işaret ettiğini açıkladı.

Hükümete baskı artıyor

Hükümet, ekonomik büyümeyi artırmayı öncelikli hedef olarak ilan etmişti. Gelecek ay açıklanacak bütçe öncesinde bu hedef üzerindeki baskı giderek artıyor.

Birçok ekonomist, Maliye Bakanı Rachel Reeves'in kendi belirlediği borçlanma kurallarına uyabilmesi için ya vergi artışlarına ya da kamu harcamalarında kesintilere gitmesi gerektiğini savunuyor.

22 milyar sterlinlik açık ve vergi tartışması

Mali Araştırmalar Enstitüsü’ne (IFS) göre Reeves'in, kamu maliyesindeki açığı kapatmak için 22 milyar sterlin bulması gerekiyor ve bunun “neredeyse kesin olarak” vergi artışıyla sağlanacağı belirtiliyor.

Çarşamba günü konuşan Reeves, “Kamu maliyesinin her zaman dengede kalmasını sağlamak için vergi ve harcamalara yönelik ek önlemleri değerlendiriyorum” dedi.