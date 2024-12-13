İngiltere ekonomisi ekim ayında küçülmeye devam etti

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ekim ayına ilişkin büyüme verilerini açıkladı. İngiltere ekonomisi, ekim ayında sanayi üretimindeki düşüş nedeniyle aylık bazda yüzde 0,1 oranında daraldı. Verilere göre, eylül ayında yüzde 0,1 küçülme yaşayan ekonomi, ekimde de aynı oranda bir daralma yaşadı.

Ekim ayında kaydedilen küçülme, özellikle sanayi üretimindeki yüzde 0,6'lık düşüşten kaynaklandı. Sanayi üretimi, bir önceki ayda da yüzde 0,5 oranında azalmıştı. Hizmet sektörü ise bu dönemde herhangi bir büyüme göstermeyerek yatay bir seyir izledi. Ayrıca, inşaat sektörü de ekim ayında yüzde 0,4 daraldı.

Öte yandan, İngiltere ekonomisi ağustos-ekim döneminde, önceki üç aylık döneme kıyasla yüzde 0,1 büyüme kaydetti.