İngiltere ekonomisi Nisan ayında daraldı

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Ulusal İstatistik Ofisi Cuma günü Nisan ayına ait gayri safi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. İngiltere ekonomisi Nisan ayında yüzde 0,1 oranında küçüldü. Rakamlar geçen yılın Ağustos ayından beri yaşanan ilk daralmayı temsil ediyor. The Wall Street Journal anketine katılan ekonomistler tam olarak küçülme yönünde tahmin bildiriyordu.

İngiltere ekonomisi beklentiler doğrultusunda geriledi

İstatistik ofisi Mart ayındaki yüzde 0,3 büyüme oranını ve ilk çeyrekteki yüzde 0,6 oranındaki yükselişi doğruluyor. Yılın ilk çeyreğinde genişleyen İngiltere ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerini geride bırakmıştı. Şirketler Orta Doğu bölgesindeki çatışmaların yarattığı tedarik zinciri aksamalarını aşmak için üretimlerini öne çekti. Enerji maliyetlerindeki artış beklentisi Mart ayındaki yoğun aktiviteyi tetikledi.

İkinci çeyreğin ilk ayında üretim belirgin bir ivme kaybetti. Analistler İran savaşının yarattığı yansımaların ilerleyen dönemde üretim faaliyetlerini zayıflatacağını öngörüyor. Artan jeopolitik riskler yatırım ortamını doğrudan etkiliyor. Finansal kurumlar önümüzdeki aylara yönelik piyasa tahminlerini aşağı yönlü revize ediyor.