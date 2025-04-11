İngiltere ekonomisi şubatta ne durumdaydı? ONS büyüme verilerini açıkladı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) ocak ayına ilişkin büyüme oranını güncellerken şubata ilişkin büyüme verilerini açıkladı.

Buna göre, ocakta ülke ekonomisi için daha önce yüzde 0,1 olarak açıklanan küçülme yukarı yönlü revize edildi ve ekonominin ocakta yatay seyir izlediği belirlendi.

İngiltere ekonomisi şubatta ise aylık bazda yüzde 0,5 büyüme kaydetti. Beklenti, ekonominin şubatta yüzde 0,1 büyüyeceği yönündeydi.

Bu dönemde hizmet sektörü aktivitesi yüzde 0,3 artarken, imalat ve inşaat sektörleri sırasıyla yüzde 1,5 ve yüzde 0,4 büyüdü.

Reel ekonomi, Aralık 2024-Şubat 2025 dönemini kapsayan üç ayda da önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,6 büyümeye imza attı.

Hizmet sektöründe güçlü büyüme

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, üç aylık dönemdeki güçlü büyümenin hizmet sektör aktivitesinden destek aldığını belirtti.

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büyüme rakamlarının "hükümetin değişim planının çalıştığını" gösterdiğini ifade ederek, "Ancak, rehavete kapılmıyoruz. Dünya değişti, biz de daha ileriye gitmeli ve ekonomik büyümeyi hızlandırmalıyız, çalışan insanlar için güvenliği ve daha fazla kazanmalarını sağlamalıyız. değerlendirmesinde bulundu.

'ABD tarifeleri yüzde 0,3 ile 0,6 puanlık darbe vurabilir'

Deutsche Bank İngiltere Başekonomisti Sanjay Raja, büyüme rakamlarına ilişkin paylaştığı notunda, İngiliz ekonomisinin motoru olan hizmet sektörünün "gayet iyi çalışıyor" gibi göründüğünü kaydetti.

Hizmet sektöründe yılın başlangıcı için geniş çaplı dayanıklılık işaretlerinin görüldüğünü ifade eden Raja, şunları kaydetti:

* Kötü haber ise, imalat üretimindeki sıçrama kısa ömürlü olabilir. Şubatta tekstil, giyim, ilaç, metal, elektrikli imalat gibi en fazla artış gösteren sektörlere bakıldığında, ABD'nin bu ayki tarife açıklaması öncesi bir miktar stok birikimi olabileceğine ilişkin açık işaretler olduğunu düşünüyoruz. Ticaretin bir miktar öne çekilmesi, şubat ve muhtemelen mart verilerini olumlu etkileyebilecektir.

Raja, İngiliz ekonomisi için gelecek dönemin önemine işaret ederek, "Eğer haklı çıkarsak, stoklarda yaşanacak bir düzeltme ikinci çeyrek büyümesini aşağı çekebilir. Aynı şekilde nisandan itibaren gümrük tarifelerinin başlamasıyla ticaret belirsizliğindeki artışla, İngiliz endüstrileri etkilenecek. Tahmininiz, ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzde 10'luk gümrük vergilerinin İngiltere ekonomisine yüzde 0,3 ile 0,6 puan arasında bir darbe vuracağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.