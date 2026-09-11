İngiltere ekonomisinde büyüme sürpriz yaptı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İngiltere ekonomisi temmuz ayında beklentilerin belirgin biçimde üzerinde büyüdü. Haziranda yüzde 0,3 genişleyen ekonomi, temmuzda da ivme kazanarak aylık yüzde 0,4 büyürken yıllık büyüme yüzde 1,6’ya ulaştı.

Büyümenin dikkat çeken tarafı teknoloji hizmetlerinden geldi. Bilgisayar programlama, danışmanlık ve bağlantılı faaliyetlerde güçlü artış görülürken, yüksek ciro bildiren şirketler arasında yapay zekâ ve bulut bilişim alanında çalışan işletmeler öne çıktı.

Sıfır büyüme beklenirken yüzde 0,4 geldi

Piyasa beklentisi temmuz ayında ekonominin büyümemesi yönündeydi. Buna karşılık yüzde 0,4’lük artış, İngiltere ekonomisinin yüksek faiz ve enerji maliyetlerine rağmen tahmin edilenden daha dirençli kaldığını gösterdi.

Son üç aylık dönemde de ekonomi yüzde 0,4 büyüdü. Böylece İngiltere ekonomisi art arda sekizinci üç aylık dönemde büyüme kaydederek yılın ikinci yarısına beklenenden güçlü başladı.

Programlama faaliyetleri yüzde 3,5 büyüdü

Temmuzdaki büyümenin önemli kaynaklarından biri bilgi ve iletişim sektörü oldu. Sektör aylık yüzde 2,4 büyürken bilgisayar programlama, danışmanlık ve bağlantılı faaliyetlerdeki artış yüzde 3,5’e ulaştı.

Bu alan tek başına hizmet sektöründeki büyümeye 0,14 puan, toplam ekonomik büyümeye ise yaklaşık 0,12 puan katkıda bulundu. Başka bir ifadeyle temmuzdaki yüzde 0,4’lük büyümenin dikkat çekici bir bölümü bilgisayar ve yazılım faaliyetlerinden geldi.

Yapay zekâ ve bulut şirketleri öne çıktı

En yüksek ciro artışlarını bildiren teknoloji şirketlerinin önemli bölümünün yapay zekâ ve bulut bilişimle bağlantılı faaliyetlerde bulunduğu görüldü. Bu durum, yapay zekâ yatırımlarının artık yalnızca teknoloji şirketlerinin bilançolarında değil, ekonomik büyüme verilerinde de görünmeye başladığına işaret ediyor.

Ancak yapay zekâ ve bulut bilişimin büyümeye doğrudan ne kadar katkı sağladığını kesin olarak ayırmak mümkün değil. Bu nedenle temmuzdaki büyümenin tamamını yapay zekâya bağlamak yerine, teknolojinin bilgisayar programlama ve bilgi hizmetlerindeki güçlü artışın önemli unsurlarından biri olduğu görülüyor.

Hizmetler ekonomiyi yukarı çekti

İngiltere ekonomisinin en büyük bölümünü oluşturan hizmet sektörü temmuzda yüzde 0,4 büyüdü. İdari ve destek hizmetleri yüzde 3,7 artarak hizmetler içinde en güçlü katkıyı sağlarken bilgi ve iletişim sektörü ikinci sırada yer aldı.

Sanayi üretimi aynı ay yüzde 0,2, inşaat sektörü ise yüzde 0,1 büyüdü. Böylece ekonominin üç ana kolu da temmuz ayında pozitif katkı verirken büyümenin ağırlık merkezi hizmetler oldu.

Perakende tarafında tablo daha zayıf

Güçlü manşet büyümesine rağmen ekonominin her alanında aynı görünüm yok. Toptan ve perakende ticaret ile motorlu taşıt faaliyetleri temmuzda yüzde 1 gerilerken, toptan ticaretteki kayıp yüzde 1,4’e ulaştı.

Bu sektör toplam büyümeden yaklaşık 0,05 puan götürdü. Tüketiciye dönük hizmetlerin temmuzda yüzde 0,4 gerilemesi de hane halkı tarafındaki talebin teknoloji ve kurumsal hizmetler kadar güçlü olmadığını gösterdi.