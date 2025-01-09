İngiltere ekonomisinde kriz! 2008 krizinden bu yana kaydedilen en yüksek seviye

İngiltere Borç Yönetim Ofisi, hafta başında gerçekleştirdiği 30 yıl vadeli 2,25 milyar sterlinlik tahvil ihalesinin ardından, 30 yıl vadeli devlet tahvillerinin getirisi, 1998 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Aynı zamanda, 10 yıllık borçlanma maliyetleri de 2008 finansal krizinden bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Sterlinin dolar karşısında bir yılın en düşük performansı

Borçlanma maliyetlerindeki bu keskin yükseliş, ABD dolarının küresel ölçekte değer kazandığı bir dönemde İngiltere’nin kamu maliyesinin sürdürülebilirliği konusunda piyasa endişelerini artırdı. Bu durum, sterlinin dolar karşısında son bir yılın en düşük performansını sergilemesine neden oldu.

Tahvil krizinin, Maliye Bakanı Rachel Reeves’in uzun süredir planlanan Çin ziyaretine denk gelmesiyle dikkat çekerken, Reeves Avam Kamarası’ndaki milletvekillerine açıklamalarda bulunması için Hazine Müsteşarı Darren Jones’u görevlendirdi.

"Mali piyasalar pek çok faktörden etkilendi"

Jones, piyasadaki dalgalanmayı kabul ederek, mali piyasalarda değişkenliğin her zaman mevcut olduğunu ve tahvil piyasasındaki hareketlerin, hem uluslararası hem de yerel pek çok faktörden etkilendiğini vurguladı.

Analistler, İngiltere’nin tahvil piyasasında yaşanan bu çalkantının yalnızca ülkeye özgü olmadığını ve ABD’deki tahvil faizlerindeki artışın küresel piyasalarda etkiler yarattığını belirtiyor. Ancak, İngiltere’nin yüksek dış borçlanma ihtiyacı nedeniyle daha kırılgan olduğunu da ekliyorlar.