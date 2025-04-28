İngiltere ekonomisinde toparlanma iki yıl ertelenebilir

İngiltere'nin ekonomik büyümesinin toparlanma süreci, küresel ticaret savaşları ve yüksek enflasyon gibi olumsuz faktörlerle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Saygın tahmin şirketlerinden EY ITEM Club, İngiltere'nin büyüme beklentilerini düşürdü. 2025 yılı için daha önce yüzde 1 olarak öngörülen GSYH büyümesi, yüzde 0,8'e revize edilirken, 2026 yılı için de yüzde 0,9'a düşüş yaşandı.

EY ITEM Club, raporunda küresel ticaretin darbe almasının ve artan belirsizliğin, İngiltere'nin ekonomik büyümesini olumsuz etkilediğini vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşları ve İngiltere'deki yüksek enflasyon, hanehalkı ve işletmelerin tüketici duyarlılığını zayıflatırken, bu durum büyük alımların talebini de kısıtlıyor.

EY, ayrıca küresel ekonomik zemin ve belirsizliklerin, hanehalkı bütçeleri üzerinde baskı yaratmaya devam edeceğini ve bunun da ekonomik büyümeyi engelleyeceğini belirtti. Ancak, raporda, İngiltere'nin hizmet sektörüne dayalı ekonomisinin bu yıl büyümeye devam etmesinin beklendiği ve kademeli faiz indirimlerinin harcamaları destekleyebileceği ifade edildi.

EY İngiltere ve İrlanda bölgesel yönetici ortağı Anna Anthony, “Küresel ticaretin aksaması ve enflasyonun devam etmesi, İngiltere'nin büyümesinin daha ılımlı seviyelere dönmesini erteleyecek gibi görünüyor. Ancak, iyimser olmak için hala nedenler var” dedi. Bu iyimserlik, öngörülemeyen küresel manzaranın, İngiltere’yi yatırım için cazip bir yer haline getirebileceği beklentisinden kaynaklanıyor.

Özetle, İngiltere ekonomisi, önümüzdeki yıllarda daha temkinli bir büyüme süreci yaşayacak gibi görünüyor. Faiz indirimleri ve hizmet sektöründeki büyüme, ekonomiye kısmi bir destek sağlayabilirken, küresel belirsizliklerin etkisi uzun vadede büyüme beklentilerini sınırlayacak gibi görünüyor.