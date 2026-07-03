İngiltere hizmet sektörü sert düşüşle sarsılıyor

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İngiltere ekonomisi zorlu bir dönemeçten geçiyor. Hizmet sektörü küçülmeye devam ediyor. Son veriler piyasaları endişelendirdi. Düşüş üç buçuk yılın en sert seviyesinde.

Küçülme hızı dikkat çekici seviyelerde. Peki ekonomiyi neler bekliyor? S&P Global Birleşik Krallık Hizmet PMI İş Aktivitesi Endeksi düştü. Endeks haziran ayında 48.8 seviyesini gördü.

Uzmanlar mayıs ayında oranı 49.3 olarak ölçtü. Kayıtlar en zayıf performansı gösteriyor. Rakamlar Ocak 2023 dönemine işaret ediyor.

Sektördeki daralma ikinci ayına girdi. Aktivite 50.0 eşiğinin altına indi. Büyüme ve daralma ayrımı netleşti.

Endeks erken 2023 seviyelerine geriledi. Uzmanlar verileri 11 ile 26 Haziran arasında topladı.

İç pazar ve jeopolitik riskler tırmanıyor

Hizmet sağlayıcıları zayıf iç ekonomiden şikayetçi. Ortadoğu kaynaklı jeopolitik belirsizlikler sürüyor. Müşteriler risk almaktan kaçınıyor.

Haziran sonundaki sıcak hava dalgası etkili oldu. Tüketici odaklı işletmeler müşteri kaybetti. Bazı konaklama şirketleri talep artışı yaşadı. FIFA Dünya Kupası etkisini gösterdi.

Yeni siparişler art arda dördüncü ay düştü. Düşüş hızı Kasım 2022 sonrasındaki zirveyi gördü. Müşteri güveni yara aldı.

ABD ve İran çatışması güveni sarstı. İç siyasi belirsizlikler tırmanıyor. Küresel enflasyon baskıları yüksek kalmayı sürdürüyor.

İstihdam piyasasında daralma ve ihracat geriliyor



İhracat siparişleri mart ayından beri geriliyor. Düşüş sağlam bir hızla devam ediyor. Avrupalı müşterilerin talepleri zayıf seyrediyor. Bazı şirketler ABD pazarına güçlü satışlar yaptı.

Hizmet sektöründe istihdam kaybı hızlandı. İş kayıpları şubat ayından beri zirve yaptı. Birçok şirket işten çıkarmalar yaptı. İşletmeler ayrılan çalışanların yerine yenisini almadı.

İş gereksinimleri azaldı. Artan maliyetler kar marjlarını baskıladı. Girdi maliyeti enflasyonu mart ayından beri yavaşladı.

Katılımcıların yüzde 42'si artan maliyetler bildirdi. Piyasanın yalnızca yüzde 3'ü düşüş kaydetti. Yüksek maliyetlerin temel nedenleri belli oldu.

Artan ücretler maliyetleri yukarı çekti. Ulaşım faturaları ve teknoloji fiyatları yükseldi. Çıktı fiyatları şubat sonrasındaki en yavaş hızda arttı.

Gelecek beklentileri ve endeks verileri şaşırtıyor

Şirketler fiyat artışlarını müşteriye yansıtamadı. Yoğun rekabet ve zayıf talep etkili oldu. Gelecek yıla dair iş güveni toparlandı.

Sektör mayıs ayındaki on üç aylık dip seviyeden çıktı. ABD ile İran ateşkes umutları destek sağladı. İş geliştirme planlarına yönelik iyimserlik arttı.

İyimserlik uzun vadeli anket ortalamasının altında kaldı. Sıkışık tüketici bütçeleri piyasayı zorluyor. İç siyasi belirsizlikler piyasayı zorlaştırıyor. Özel sektör çıktıları da geriledi.

S&P Global İngiltere PMI Bileşik Çıktı Endeksi düştü. Endeks haziran ayında 49.3 seviyesine indi. Uzmanlar mayıs ayında seviyeyi 49.7 olarak belirledi. Rakamlar nisan 2025 sonrasındaki en düşük seviye.