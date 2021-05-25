İngiltere ile imzalanan STA resmen yürürlükte

ANKARA (DÜNYA)

Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Bu karar ile Avrupa Birliği’nden ayrılan Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının yürürlük tarihi 20 Nisan 2021 olarak belirlendi.

Böylece sözkonusu anlaşma Türkiye tarafından resmen yürürlüğe girmiş oldu.