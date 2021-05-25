  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi Haberleri
  3. İngiltere ile imzalanan STA resmen yürürlükte
Takip Et

İngiltere ile imzalanan STA resmen yürürlükte

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının yürürlük tarihi 20 Nisan 2021 olarak belirlendi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

ANKARA (DÜNYA)

Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Bu karar ile Avrupa Birliği’nden ayrılan Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının yürürlük tarihi 20 Nisan 2021 olarak belirlendi.

Böylece sözkonusu anlaşma Türkiye tarafından resmen yürürlüğe girmiş oldu.

Etiketler