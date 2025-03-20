İngiltere istihdamında son durum! ONS verileri açıklandı
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Kasım 2024-Ocak 2025 dönemine ilişkin işsizlik ve ücret verilerini yayımladı. Yıllık bazda yüzde 0,3 oranında artan işsizlik, söz konusu dönemde önceki çeyreklik döneme kıyasla yüzde 0,1 artışla yüzde 4,4 oldu.
İngiltere'de Kasım 2024-Ocak 2025 aylarını kapsayan dönemde işsizlik oranında küçük bir artış yaşandı.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS)'un paylaştığı verilerde, ülkedeki işsizlik oranının üç aylık dönemde önceki çeyreklik döneme göre yüzde 0,1 artışla 4,4'e yükseldiği belirtildi. İşsizlik, yıllık bazda ise yüzde 0,3 arttı.
Maaşlarda yıllık artış oranı: Yüzde 5,9
Aynı dönemde çalışanların ikramiye hariç maaşlarındaki artış yıllık bazda yüzde 5,9, ikramiyeler dahil maaşlardaki artış ise 5,8 olarak kayıtlara geçti. Reel olarak (enflasyona göre ayarlanmış) toplam ve düzenli maaşlarda da yıllık bazda sırasıyla yüzde 2,1 ve yüzde 2,2 artış görüldü.