İngiltere konut kredisi verileri mart ayında beklentiyi aştı

İngiltere konut kredisi başvuruları mart ayında beklentilerin üzerine çıkarak son dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İngiltere Merkez Bankası (BoE) tarafından paylaşılan veriler, bölgesel gerilimlere rağmen ekonominin mart ayında dirençli bir başlangıç yaptığını gösterdi.

Konut satışları için öncü bir gösterge kabul edilen İngiltere konut kredisi onay sayısı, şubat ayındaki 62 bin 708 seviyesinden martta 63 bin 531’e yükseldi. Bu rakam, ekonomistlerin düşüş yönündeki beklentilerini geride bırakarak kasım ayından bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayda geçti.

Tüketici kredilerinde yıllık artış hızı ivme kazandı

Cuma günü yayımlanan veriler, tüketicilere yönelik net teminatsız kredilerin mart ayında 1,895 milyar sterlin arttığını ortaya koydu. Bu miktar, şubat ayına göre bir miktar düşük kalsa da ekonomistlerin 1,75 milyar sterlinlik artış beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Kredi verileri yıllık bazda yüzde 8,9 oranında bir büyüme kaydetti. Bu oran, Ocak 2024 tarihinden bu yana görülen en hızlı yıllık kredi genişlemesini temsil ediyor.

İngiltere konut kredisi maliyetlerinde yükseliş bekleniyor

Hürmüz Boğazı ve çevresindeki jeopolitik gelişmelerin başlangıcından bu yana tüketici güvenindeki gerileme piyasaları etkiliyor. Yüksek konut kredisi faizleri beklentisi nedeniyle emlak değerleme uzmanları mart ayında talebin azaldığını bildirmişti.

Ancak Nationwide verileri, konut fiyatlarının nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,0 oranında arttığını gösterdi. Uzmanlar, piyasadaki bu dirençli eğilimin ne kadar süreyle devam edeceği konusunda farklı görüşler paylaşıyor.

Merkez bankası faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı

İngiltere Merkez Bankası, perşembe günü faiz oranlarını yüzde 3,75 seviyesinde sabit tutmuştu. Banka Başkanı Andrew Bailey, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalma süresine bağlı olarak faiz oranları için farklı patikaların izlenebileceğini ifade etti.

Bailey, piyasaların bu yıl beklediği iki adet çeyrek puanlık faiz artışı öngörüsüne karşı çıkmayacağını belirtti. Veriler, konut piyasasında kısa vadeli bir canlılık olsa da artan maliyetlerin yılın son çeyreğinde fiyat artışlarını yüzde 1,0 seviyesine kadar sınırlayabileceğine işaret ediyor.