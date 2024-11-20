İngiltere, Körfez’den milyarlarca sterlinlik yatırım peşinde

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla petrol zengini Körfez ülkelerinden yatırım çekmek için önümüzdeki ay Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) temaslarda bulunacak.

Financial Times'ta yer alan habere göre, bu ziyaret, İngiltere'nin bölgedeki diplomatik ilişkilerini güçlendirme ve İşçi Partisi hükümetinin büyüme gündemine destek sağlama çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Starmer'ın Körfez'deki egemen varlık fonlarından milyarlarca sterlinlik yatırım sağlamayı hedeflediği belirtildi.

İngiltere'nin özellikle enerji ve altyapı projelerine yatırım çekmek istediği ifade ediliyor. Bu projeler arasında, İngiltere'nin doğusundaki Sizewell C nükleer enerji santrali gibi büyük çaplı projeler de bulunuyor.

Öte yandan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da önümüzdeki yıl Londra'ya bir ziyaret gerçekleştirebileceği ancak bu planların henüz kesinleşmediği bildirildi.

İngiltere'nin Körfez İşbirliği Konseyi'nin (GCC) altı üye ülkesiyle olan ticaret hacminin 57 milyar sterlin seviyesinde olduğu belirtilirken, hükümetin bu ilişkileri daha da derinleştirmeyi hedeflediği kaydedildi.