İngiltere Maliye Bakanı Reeves, Çin'de!!

Çin'in ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile Covid-19 salgının başlamasının ardından yapılamayan 11. Çin-İngiltere Ekonomik ve Finansal Diyalog Toplantısını 6 yıl aradan sonra yapan Reeves, Devlet Başkan Yardımcısı Han Cıng ile de görüştü.

Reeves de Çin'in İngiltere'nin 4. en büyük ticaret ortağı olduğuna dikkati çekerken, Çinli yetkili ise ticaret ve yatırımların artırılması, temiz enerji, finansal hizmetler, yeşil ekonomi, biyoteknoloji ve yapay zeka alanlarında işbirliğinin genişletilmesini önerdi.

İki ülke toplantıda gelecek 5 yıl için 600 milyon pound değerinde işbirliği anlaşmaları imzalandı.

İşçi Partisi, bozulan ilişkileri yeniden tesis etmek istiyor

İngiltere'de temmuzda yapılan seçimleri kazanarak iktidara gelen Başbakan Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi hükümeti, son 10 yılda Çin ile bozulan ilişkileri yeniden normalleştirmeyi ve özellikle ekonomik alanda işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor.

İngiltere Parlamentosu, 2021'de "Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur azınlığa soykırım uyguladığına" dair kararı kabul etmiş ve aynı yıl İngiliz hükümeti, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'in ülkede 5G hücresel iletişim altyapısı kurmasını yasaklamıştı.

Güvenlik endişeleri

Muhafazakar Partinin son Başbakanı Rishi Sunak, Çin ile ilişkilerde "işbirliğinin altın çağının noktalandığını", İngiltere'nin bundan böyle "ekonomik güvenliğe odaklanması gerektiğini" vurgulamıştı.

İngiltere Parlamentosunun İstihbarat ve Güvenlik Komitesi de Temmuz 2023'te yayımladığı raporda, Çin'in İngiltere'nin ekonomisi, siyaseti, sivil altyapısı ve akademisine nüfuz ederek "devlete karşı topyekun saldırıya giriştiği", "İngiliz hükümetinin buna karşı koruma mekanizmaları geliştirmekte yetersiz kaldığı" uyarısında bulunmuştu.