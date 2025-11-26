İngiltere Maliye Bakanı Reeves, Sonbahar Bütçesi'ni açıkladı

Reeves, Parlamento'da Sonbahar Bütçesi'ni açıkladı.

İngiltere Bütçe Sorumluluk Ofisi'nin (OBR) ülke ekonomisine ilişkin bu yıl için büyüme tahminini yüzde 1'den 1,5'e yükselttiğini söyleyen Reeves, OBR'ın üretim verimliliği tahminini 0,3 düşürerek yüzde 1'e indirdiğini dile getirdi.

Reeves, OBR'ın ülkede net nakit gereksiniminin gelecek yıl için 4,2 milyar sterlin artışla 133,3 milyar sterline ulaşacağını tahmin ettiği bilgisini paylaştı.

Hükümetin İngiltere'yi iş dünyası için "en iyi konum" haline getirmek istediğini belirten Reeves, bu kapsamda şirketlere destek sağlayacak adımlar arasında, İngiltere'deki yeni halka arzlarda damga vergisinden 3 yıllık muafiyet getirileceğini aktardı.

Reeves, İngiltere'de nakit bazlı birikim hesabı (ISA) yerine hisse senedi veya tahvil yatırımı yapanların çok daha iyi durumda olacağını ifade ederek, yatırımcı başına yıllık 20 bin sterlinlik ISA hakkının korunacağını ancak bunun 8 bin sterlinlik kısmının hisse senedi ve tahvillerin bulunduğu ISA'lara tahsis edileceğini anlattı.

Tasarruf tedbirlerine dönüş olmayacağını, ekonomi ve sağlık hizmetlerine yatırımları sürdüreceklerini kaydeden Reeves, 2031'e kadar toplam 4,9 milyar sterlin ek verimlilik tasarrufu sağlayacağını ve bunun bir kısmının polis ve suç komiserliklerinin kaldırılmasından sağlanacağını kaydetti.

Reeves, elde edilen tasarrufların hizmet sektörlerine yatırılacağını belirtti.

Yüksek fiyatlı konutlara ek mülk vergisi getiriliyor

Vergi eşiklerinin 2028'den itibaren 3 yıl daha dondurulacağını teyit eden Reeves, bunun etkisini azaltmak için vergi reformlarının devreye alınacağını söyledi.

Reeves, bu kararın çalışanlar üzerinde etkisi olacağını belirterek, "herkesten katkı" istedi.

Temettü gelirleri üzerinden ödenen verginin yüzde 2 puan artırıldığını bildiren Reeves, değeri 2 milyon sterlinden fazla konutlar için de "ek mülk vergisini" duyurdu. Buna göre, değeri 2 milyonun üzerindeki konutlar için yıllık 2 bin 500 sterlin, değeri 5 milyon sterlini aşan konutların ise yıllık 7 bin 500 sterline kadar ek bir vergi ödenecek ve bu vergiler Nisan 2028'den itibaren devreye girecek.

Reeves, bunun yanı sıra internet üzerinden oynanan kumar ve elektrikli araçlar gibi farklı alanlarda da vergi değişikliklerinin olacağını belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bugün yaptığım vergi reformları sayesinde, Ulusal Sigorta primlerini, gelir vergisinin temel, yüksek ya da ek oranlarını veya KDV'yi artırmayacağımı doğrulayabilirim. Ancak daha önce aktardığımız gibi, bütçe kişisel vergi dilimlerinin dondurulmasını 2030-2031'e kadar uzatıyor. Bu da ücretler arttıkça daha fazla kişinin daha yüksek vergi dilimlerine girmesi anlamına geliyor. Ayrıca, OBR bütçedeki kararların enflasyonu yüzde 0,4 azaltacağını teyit etti."

Bütçe Sorumluluk Ofisi'nden bütçe raporunun resmi açıklamadan önce sızdırılmasına soruşturma

Öte yandan, Reeves'in Sonbahar Bütçe açıklamasından önce OBR'ın internet sitesinde bütçe raporu paylaşıldı ve sonrasında kaldırıldı. OBR'dan yapılan açıklamada bu paylaşımın nasıl yapıldığının araştırılacağı ve buna ilişkin bir soruşturma başlatılacağı bildirilerek, özür dilendi.

OBR'ın bütçe raporuna göre, Maliye Bakanı Reeves bütçeyi dengelemeyi hedefleyen mali kurallara uyum sağlamak için sahip olduğu mali alanı 9,9 milyar sterlinden yaklaşık 22 milyar sterline çıkararak iki kattan fazla artırdı.

Bu artışın çeşitli vergi artışlarıyla finanse edilmesi planlanıyor.

OBR raporuna göre, toplam kamu sektörü gelirlerinin ekonomideki payının 2024-2025'te GSYH'nin yüzde 34,7'sinden gelecek 6 yıllık dönemin sonunda yüzde 38,3'e yükseleceği hesaplanıyor. 2030-2031'de ulaşılacağı öngörülen bu zirve, tarihi bir seviye olarak nitelendirilirken, salgın öncesi 2019-2020 dönemine göre yüzde 5,4 puanlık artışı karşılık geliyor.

Bu artış, kamu sektörü gelirlerinin 1,1 trilyon dolardan 1,5 trilyon dolara çıkacağı anlamını taşıyor.

Rapora göre, Reeves temettü, emlak ve tasarruf gelirleri üzerindeki vergi oranlarını 2 puan artırıyor ve bunun bütçeye 2,1 milyar sterlinlik katkı yapması bekleniyor.

OBR, vergi dilimi dondurmasının ise 2029/30’da 7,6 milyar sterlin gelir sağlayacağını tahmin ediyor.

İngiltere'de 2010'dan beri görülen üçüncü en büyük vergi artırıcı bütçe

Deutsche Bank İngiltere Başekonomisti Sanjay Raja, bütçe sonrası paylaştığı notta, bugün açıklanan bütçenin 2010'dan beri görülen üçüncü en büyük vergi artırıcı bütçe olduğunu kaydetti.

Bütçedeki kararların yaklaşık 30 milyar sterlinlik vergiye karşılık geldiğini belirten Raja, "Vergi artırıcı önlemlerin büyük kısmını, mali sürüklenmenin uzatılması ve emeklilik ve çalışan maaş fedakarlığı planlarının kademeli azaltılması oluşturuyor. Ayrıca emlak vergisi, kumar vergisi ve elektrikli araçlara yönelik bir vergi artışı da duyuruldu. Ancak vergi artışları, diğer alanlardaki harcama artışlarıyla dengelendi ve bu da 12 milyar sterlin tutarında oldu." bilgisini paylaştı.

Raja, OBR'ın verimlilik tahminlerini aşağı yönlü revize etmesine rağmen, Maliye Bakanı’nın tahmin dönemine girerken beklenenden daha fazla esnek bütçe alanına sahip olduğunu ve bunun güçlü kazanç artışı ve hisse senedi fiyatlarıyla dengelendiğine dikkati çekti.

Raja, OBR projeksiyonlarının beklediklerinden daha iyi olduğunun da altını çizdi.