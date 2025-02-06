İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

İngiltere Merkez Bankası (BoE), ekonomik büyüme görünümünün kötüleştiğine işaret ederek politika faizini 25 baz puan düşürdü ve yüzde 4,5'e indirdi.

Piyasalar, BoE'nin bugün faiz oranlarını 25 baz puan düşürme kararı almasını bekliyordu.

2025'te bir veya iki faiz indirimi daha olabilir

Faiz düşürme kararı, ikiye karşı yedi oy ile alındı. Üyelerden Mann ve Dhingra faizin 50 baz puan indirilmesi için oy kullandılar.

Para Politikası Komitesi toplantısının ardından yapılan açıklamada, İngiltere ekonomisinin 2024 yılının son çeyreğinde yüzde 0,1 daraldığını tahmin edildiği belirtildi ve 2025 yılın büyüme tahminini yüzde 1,5'ten yüzde 0,75'e indirildi.

Enflayonun istikrarlı şekilde düşmekte olduğunu ve hedefe 2027 dördüncü çeyrekte ulaşacağını tahmin eden BoE, tahminlerin 2025'te bir veya iki faiz indirimi daha olacağı yönünde olduğunu da belirtti.

BoE Başkanı Bailey, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "İngiltere ekonomisini ve küresel gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Faiz oranlarını daha fazla düşürmek için kademeli ve dikkatli bir yaklaşım benimseyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İngiltere Merkez Bankası BoE, aralık ayı toplantısında politika faizini yüzde 4,75 seviyesinde sabit tutmuştu.