İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

İngiltere Merkez Bankası (BoE), piyasa beklentilerine uygun olarak politika faizini yüzde 4,5 seviyesinde sabit tuttu. Para piyasalarında, BoE'nin bu kararı almasına kesin gözüyle bakılıyordu.

BoE toplantısında 8 üye faizin sabit kalması yönünde oy kullanırken, bir üye ise faiz indirimi yönünde oy verdi. Öte yandan, banka 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme tahminini yüzde 0,1'den yüzde 0,25'e çıkardı.

"Uzun süre kısıtlayıcı kalmaya devam edecek"

BoE, faiz kararıyla birlikte yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki birkaç toplantı boyunca para politikasının önceden belirlenmiş bir patikada ilerleyeceğine dair bir varsayım bulunmamaktadır. Para politikasının yeterince uzun süre kısıtlayıcı kalmaya devam etmesi gerekecek" ifadelerine yer verdi.