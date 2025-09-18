İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini yüzde 4 seviyesinde sabit tutma kararı aldı. Beklentilere paralel gerçekleşen karar, Para Politikası Kurulu’nda ikiye karşı yedi oyla kabul edildi. Banka ayrıca miktarsal sıkılaşma programını 70 milyar sterlin seviyesine çekti.
İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 4'te sabit tuttu. Bankanın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini yüzde 0,25 baz puan indirmesinden bir gün sonra bu kararı alması dikkat çekti.
Banka miktarsal sıkılaşma programını indirdi
Banka ayrıca miktarsal sıkılaşma programını 70 milyar sterlin seviyesine indirdi. Para Politikası Kurulu'nda alınan karar, ikiye karşı yedi oy çokluğuyla kabul edildi.
Karar metninde değerlendirmelerde bulunan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, faiz indirimi adımlarının "kademeli ve dikkatli" bir şekilde atılması gerektiğini vurguladı.