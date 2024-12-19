İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu

İngiltere Merkez Bankası (BoE), aralık ayı toplantısında merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Politika faizi, piyasa beklentilerine paralel şekilde yüzde 4,75'te sabit bırakıldı.

BoE, kasım toplantısında 25 baz puanlık bir indirime giderek 2020'den bu yana ilk kez faiz oranlarını aşağı çekmişti. Ancak aralık toplantısında, ekonomik göstergeler ve enflasyon dinamikleri göz önünde bulundurularak faizde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

PPK üyelerinden çoğunluk kararı

Bankanın Para Politikası Kurulu (PPK), faizlerin sabit tutulması kararını 6’ya karşı 3 oyla aldı. Oylamada karşı oy kullanan 3 üye, cansız talebin orta vadede Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) hedefin çok altına çekebileceği riskine dikkat çekti.

BoE açıklamasında, "PPK üyelerinin çoğunluğu, faiz oranlarının daha kademeli bir şekilde düşürülmesi gerektiğini savundu. Ancak ekonomik büyüme öngörülenin altında kaldı" ifadelerine yer verildi.

Bailey’den kademeli yaklaşım vurgusu

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, faiz kararının ardından yaptığı açıklamada, faizlerin 2025 yılına kadar sabit tutulabileceğini ancak bu konuda herhangi bir taahhütte bulunamayacaklarını belirtti. Bailey, "Gelecekteki faiz indirimleri kademeli bir şekilde yapılmaya devam edilecektir" dedi.

Enflasyon hedefin üzerinde

İngiltere'de kasım ayı itibarıyla enflasyon yüzde 2,6 seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası'nın yüzde 2’lik hedefi aşan bu oran, faizlerin düşürülmesi sürecinde daha temkinli bir yaklaşımı gerektiriyor.

Ekonomik büyümenin öngörülenden daha zayıf gerçekleştiğine dikkat çeken uzmanlar, İngiltere Merkez Bankası’nın faiz politikası kararlarının enflasyon ve büyüme hedefleri doğrultusunda şekilleneceğini ifade ediyor.

BoE’nin ilerleyen dönemlerde enflasyondaki düşüşe bağlı olarak faiz indirimlerine başlayacağı ancak bu sürecin kademeli ve uzun vadeli olacağı öngörülüyor.