İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz indirimine yeşil ışık

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Ben Broadbent, yaz aylarında İngiltere'de bir faiz indiriminin "mümkün" olduğunu söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, BoE'nin para politikasından sorumlu başkan yardımcısı Ben Broadbent, ekonominin beklendiği gibi gelişmesi ve enflasyon baskılarının beklendiği gibi azalması halinde "yaz boyunca bir süre" faiz oranlarında düşüş yaşanabileceğini ifade etti.

BoE'nin faiz oranlarına karar veren dokuz üyeli para politikası kurulunda oy sahibi olan Broadbent, Gelecek ay görevinden ayrılacak. Ayrılmadan önce kurul üyesi olarak yapacağı son oylama öncesinde konuşan Broadbent, faiz belirleyicilerinin, politikanın duruşu hakkındaki öngörüleri ne olursa olsun, gelen verilerden öğrenmeye devam edeceklerini söyledi.

Broadbent, "Eğer işler tahminleriyle gelişmeye devam ederse - politikanın bir noktada daha az kısıtlayıcı hale gelmesi gerekeceğini gösteren tahminler - o zaman Banka Faizinin yaz boyunca bir süre düşürülmesi mümkündür" dedi.