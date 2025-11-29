İngiltere perakende sektöründe alarm: 10 milyar sterlinlik satış tehlikede

Küresel danışmanlık şirketi Alvarez & Marsal’in analizine göre İngiltere perakende sektörü 2025’te çeyrekten çeyreğe istikrarlı bir düşüş sergiledi. Yılın ilk üç çeyreği arasında satışlarda yüzde 2’lik bir gerileme yaşandı. Bu gerileme, 2022-2024 döneminde yıllık ortalama yüzde 6 büyüyen pazar için önemli bir kırılma anlamına geliyor.

Önceki yıllarda özellikle yılın dördüncü çeyreğinde, Noel alışverişlerinin etkisiyle satışlar yüzde 15 civarında artış gösteriyordu. Ancak mevcut eğilim tersine dönerse, sektörün son çeyrekte 6-10 milyar sterlin arasında gelir kaybı yaşaması söz konusu.

Tüketici güveni zayıflıyor

Riskin temel nedenlerinden biri tüketici güvenindeki düşüş... Ekim ve kasım ayları arasında güven endeksinde iki puanlık gerileme yaşandı. Oysa son üç yılda kasım ayı genellikle güvenin arttığı ve “altın çeyrek” satışlarını destekleyen bir dönem olmuştu. Alvarez & Marsal yetkilileri, yüksek enflasyonun ve öngörülemeyen bütçe politikalarının tüketicileri harcama konusunda temkinli hale getirdiğini vurguluyor.

Black Friday alışverişi erken başladı

Buna rağmen tüketicilerin Black Friday fırsatlarına ilgisi erken dönemde arttı. Kasım ayının ikinci haftasında Black Friday aramaları yıllık bazda yüzde 5 yükseldi. Noel hediyelerine yönelik aramalar da yüzde 4 artarak, tüketicilerin indirimleri yılbaşı alışverişi için kullanmak istediğini gösterdi.

"Şimdi al sonra öde"ye ilgi arttı

Artan yaşam maliyetleri nedeniyle “şimdi al sonra öde” gibi ödeme seçeneklerine ilgi yüzde 17 arttı. Fiziksel mağazalara yönelik Black Friday ilgisinin yükselmesi ise pandemi sonrası mağaza alışverişinin yeniden güç kazandığına işaret ediyor. Elektronik ürünlerde (telefon, televizyon ve dizüstü bilgisayarlarda) çift haneli arama artışları dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre asıl soru, tüketicinin bu hafta gerçekten cüzdanını açıp açmayacağı ve perakendecilerin yılı güçlü kapatıp kapatamayacağı.