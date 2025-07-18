İngiltere, Rus ham petrolü için tavan fiyatı indirdi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İngiltere, Rusya'nın petrol gelirlerini doğrudan hedef alan yeni önlemlerle Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı artırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda İngiltere, AB ile koordineli hareket ederek, Rus ham petrolüne yönelik tavan fiyatı düşürdü. Rus ham petrolü için tavan fiyat varil başına 60 dolardan 47,6 dolara indirilecek.

Böylelikle, Rus ham petrolünün piyasa değerinin aşağı çekilmesi ve bu ülkenin gelir kaynaklarının azaltılması amaçlanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, ham petrol tavan fiyatının düşürülmesi yönündeki adımın, Rusya'nın petrol gelirlerini hedef alacağını ve Rusya üzerindeki baskıyı artırırken enerji piyasalarının istikrarını koruyacağını ifade etti.

Dışişleri Bakanı David Lammy de "Putin barış müzakerelerini geciktirmeye devam ederken biz seyirci kalamayız." ifadesini kullandı.

AB de bugün açıkladığı yaptırım paketi kapsamında, AB'nin Rus ham petrolüne yönelik varil başına 60 dolarlık tavan fiyatında değişikliğe gidileceğini ve petrol tavan fiyatının ortalama piyasa fiyatından yüzde 15 daha düşük kalacak dinamik bir mekanizmayla belirleneceğini açıklamıştı. AB, böylece yeni petrol tavan fiyatının varil başına 47,6 dolar olacağını duyurmuştu.