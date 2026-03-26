İngiltere'de bebek bezi ve mamaya erişim krizi

İngiltere’de artan gıda fiyatları ve hane giderleri, yalnızca dar gelirli kesimleri değil, çalışan aileleri de derinden etkiliyor. Forest of Dean Baby Bank adlı yardım kuruluşuna başvuran aile sayısındaki dramatik artış, krizin boyutunu gözler önüne serdi. Ocak 2025’te 111 aileye destek sağlanırken, bu sayı Ocak 2026’da 177’ye yükseldi. Özellikle bebek bezi, mama ve temel bakım ürünlerine erişimde yaşanan sıkıntı dikkat çekiyor.

Yüzde 55 artış yaşandı

Baby bank yöneticileri, son bir yılda yardım taleplerinde yüzde 55’lik artış yaşandığını açıkladı. Kuruluş yetkililerine göre artık yardım isteyen ailelerin büyük bölümü çalışan ebeveynlerden oluşuyor. İki ebeveynin de çalıştığı ya da birinin tam zamanlı, diğerinin yarı zamanlı çalıştığı hanelerde bile gelirler, temel ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor.

Bebek bezi ve mama lüks oldu

Kuruluşun mütevelli heyeti üyelerinden Asiza Tate, ailelerin artık en temel ihtiyaçları karşılamakta zorlandığını vurguladı. Tate’e göre maaşlar, artan yaşam maliyetleri karşısında yetersiz kalıyor. Özellikle bebek maması ve bez gibi ürünlerin dahi birçok aile için erişilemez hale geldiği ifade ediliyor.

Aileler yardımla ayakta kalıyor

16 aydır zaman zaman yardım alan Bex Whittle, baby bank’ın kendileri için hayati bir destek olduğunu belirtti. Erken doğum yapan ve aynı dönemde ev taşıyan Whittle, kıyafet, mendil ve bez gibi ürünleri bu merkezden temin ettiğini söyledi. Ayrıca bu sistemi bir “değiş-tokuş” modeli gibi kullandıklarını, büyüyen çocukların eşyalarının geri verilerek yeni ürünler alındığını aktardı.

Kuruluş tamamen gönüllüler tarafından yürütülüyor. Cathy Morgan gibi gönüllüler, bağışları ayırıyor, paketliyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Morgan, bu sistemin gönüllüler olmadan ayakta kalamayacağını vurguladı.

Dayanışma var ama yetersiz

Tüm zorluklara rağmen toplumdan gelen bağışlar sürüyor. Aileler, çocuklarının küçülen kıyafetlerini bağışlayarak sisteme katkı sağlıyor. Ancak artan talep karşısında kaynakların yetersiz kaldığı belirtiliyor.