İngiltere'de büyüme odaklı düzenleme: Bakan Reeves’ten iş dünyasına destek mesajı

İngiltere Hazine Bakanı Rachel Reeves, İşçi Partisi'nin genel seçimleri kazanmasından yalnızca dört ay sonra sunduğu ilk bütçeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Wall Street Journal'a verdiği röportajda Reeves, kamu maliyesini istikrara kavuşturmak adına erken dönemde zorlayıcı kararlar almak zorunda kaldığını söyledi.

Bütçe kapsamında istihdam üzerindeki vergide yapılan artış, işletmeler tarafından eleştirilse de Reeves, bu kararın ciddi bir alternatifinin bulunmadığını belirtti. "Bu benim sunmak istediğim bütçe değildi" diyen Reeves, kararın zorunluluktan kaynaklandığını ifade etti.

"Büyüme için düzenleme yapıyoruz"

Rachel Reeves, hükümetin iş dünyasına verdiği desteği göstermek adına uluslararası bankacılık kurallarının uygulanmasının ertelenmesi gibi adımlar attığını dile getirdi. "Bu, gurur verici bir şekilde iş dünyası yanlısı bir hükümet" diyen Reeves, büyümeyi teşvik etmek amacıyla düzenleme politikalarını benimsediklerini vurguladı.

İş dünyasından gelen eleştirilerle ilgili olarak ise Reeves, "Bu eleştirileri duyuyorum. Ancak, kamu maliyesini toparlamak için başka bir seçenek olmadığını düşünüyorum," dedi. Hükümetin, büyüme odaklı politikaları ve düzenlemelerle ekonomik iyileşme hedeflediğini belirten Reeves, "Artık riski en aza indirmek yerine, büyüme için düzenleme yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin yeni ekonomik yönelimi, hükümetin iş dünyasıyla ilişkilerini nasıl sürdüreceği konusunda yakından takip ediliyor. Reeves'in açıklamaları, kamu maliyesini dengelemeye yönelik zorlu kararların yanı sıra büyümeye odaklanan düzenlemelerin önceliklendirildiğini ortaya koyuyor.