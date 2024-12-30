İngiltere'de Covid-19 sonrası en büyük kayıp: 2024'te perakende sektörü sarsıldı

İngiltere'de ana cadde perakende sektörü için zorlu geçen 2024 yılında yaklaşık 170.000 perakende çalışanı işini kaybetti.

2023 seviyelerine göre %42 artış

Homebase ve The Body Shop gibi büyük zincirlerin çöküşü binlerce işi riske attı ve 2024 yılında 169.395 perakende işinin ortadan kalkmasına katkıda bulundu. Bu, 2023 seviyelerine göre %42 artış anlamına geliyor.

Perakende Araştırma Merkezi tarafından derlenen yıl sonu rakamları, perakendecileri karantina sırasında mağazalarını kapatmaya zorlayan Covid-19 salgını sonrasında 2020'de 200.000'den fazla işin kaybedilmesinden bu yana en yüksek yıllık okumayı kaydetti.

2024 yılında 38 büyük perakendeci yönetime geçti

Merkez, 2024 yılında 38 büyük perakendecinin yönetime geçtiğini ve aralarında Lloyds Pharmacy, Carpetright ve Ted Baker gibi tanınmış isimlerin de bulunduğunu belirtti.

2024 yılında perakende sektöründeki iş kayıplarının yaklaşık üçte birini (toplam 55.914) yönetim oluştururken, geri kalanı büyük perakendecilerin maliyet düşürme programları ya da kârlı olmayan mağazaları kapatan küçük bağımsız mağazalar nedeniyle gerçekleşti.