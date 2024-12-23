İngiltere'de damga vergisi artışı öncesi emlak piyasası hareketlendi

İngiltere'nin emlak sitesi Zoopla'nın verilerine göre, alıcılar önümüzdeki nisan ayından itibaren damga vergisindeki artıştan kaçınmak için acele ediyor.

14 Aralık itibarıyla 283 bin adet üzerinde anlaşmaya varıldı. Ancak, henüz tamamlanmamış satışlar bulunuyor. Bu rakam son dört yılın en yüksek satış rakamına işaret ediyor ve 2023 yılı sonuna kıyasla yüzde 30 artış gösteriyor.

"Damga vergisi maliyetlerinden kaçmayı umuyorlar"

Alıcıların talepleri ise Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artış gösterdi.

Şirket bu iki eğilimi, Maliye Bakanı Rachel Reeves'in Ekim Bütçesi'nde açıkladığı damga vergisi artışına bağladı.

Zoopla'da yönetici direktör olan Richard Donnell şunları söyledi:

"2025'in ilk yarısında tamamlanacak büyük bir satış hattı var ve birçoğu önümüzdeki Nisan ayından itibaren daha yüksek damga vergisi maliyetlerinden kaçınmayı umuyor. Alıcılar ve satıcılar, daha yüksek ipotek oranları karşısında hareketlerini erteledikten sonra 2024'te konut piyasasına geri döndü"