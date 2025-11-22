İngiltere’de 'eğlenceye vergi' endişesi

İngiltere’de sonbahar bütçesi yaklaşırken, Maliye Bakanı Rachel Reeves’in kamu gelirlerini artırmak için günlük yaşamı doğrudan etkileyen yeni vergi düzenlemelerine hazırlandığı öne sürülüyor.

Ülkede gelir vergisi dilimlerinin iki yıl daha dondurulması beklenirken, ücretler arttıkça daha fazla kişi yüksek vergi oranlarına girecek ve çalışanların reel gelirleri düşecek.

Şekerli içecek vergisi

Basına yansıyan bilgilere göre en çok tartışma yaratan düzenlemelerden biri, şekerli içecek vergisinin süt bazlı içecekleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi. Böylece milkshake gibi popüler ürünlerde fiyat artışı bekleniyor.

Yılda 420 milyon sterlin

Ayrıca belediyelere otel ve Airbnb benzeri konaklamalara geceleme vergisi koyma yetkisi verilmesi gündemde. Söz konusu verginin yalnızca İngiltere’de yılda 420 milyon sterlin getirebileceği hesaplanıyor.

Özel ulaşım hizmetleri de etkilenecek. Uber ve benzeri platformlarda KDV uygulanması ihtimali, özellikle gece çalışanlar, engelliler ve toplu taşıma erişimi kısıtlı bölgelerde yaşayanlar için ek maliyet yaratabilir.

Alkollü içeceklerde vergi artışının 1 Şubat’tan itibaren yüzde 4,5’e çıkabileceği, bunun şarap, bira ve cider fiyatlarına kuruş bazında zam getireceği belirtiliyor.

Sigaranın fiyatı 17 sterlini geçecek

Reeves’in ayrıca kumar ve slot makinelerine yeni bir vergi planladığı, bunun 3 milyar sterlin gelir sağlayabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar bunun zaten zor durumda olan pub’ları olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. Akaryakıt vergisinin artırılması ihtimali de gündemde; mevcut dondurma uygulaması 2011’den bu yana sürüyor.

Tütün ürünlerinde yıllık otomatik vergi artışının da devam etmesi halinde sigara paket fiyatlarının 17,66 sterline ulaşabileceği belirtiliyor. Ekonomistler, bütçede sunulacak vergi paketinin özellikle dar gelirli ve orta sınıf haneleri zorlayacağını vurguluyor.