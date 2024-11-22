İngiltere'de ekim ayının kaybedeni giyim sektörü oldu

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre ülkede perakende satışlar ekimde yüzde 0,7 düşüş gösterdi. Gıda dışı mağaza satışlarında zayıflama görülürken, en büyük düşüş yüzde 3,1 ile giyim mağazalarında yaşandı.

Ofis, eylül ayına ilişkin perakende satış rakamlarını da güncelledi. Buna göre, eylül perakende satışları daha önce açıklanan yüzde 0,3 büyümeye göre aşağı yönlü revize edilerek yüzde 0,1'e çekildi. Ülkede perakende satışlar ağustos-ekim döneminde ise önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,8 arttı.

ONS Kıdemli İstatistikçisi Hannah Finselbach, verilere ilişkin değerlendirmesinde, perakende satışlarının üç aylık büyümenin ardından ekimde düşüş gösterdiğini belirterek, geçen ay açıklanan Sonbahar Bütçesi öncesinde tüketicilerin harcamalarını yavaşlatması nedeniyle perakende satışlarının zayıfladığını ifade etti.