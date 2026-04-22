İngiltere'de enflasyon savaş etkisiyle ivmelendi

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Orta Doğu'daki savaşı etkisiyle yakıt fiyatlarında yaşanan keskin artış sonucu İngiltere'de enflasyonun mart ayında yüzde 3,3′e yükseldiğini duyurdu.

Enerji fiyatları ana etken

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) baş ekonomisti Grant Fitzner, enflasyondaki yükselişin ana nedeninin son üç yılın en güçlü artışını kaydeden yakıt fiyatları olduğunu, uçak bileti ve gıda fiyatlarındaki artışın da enflasyonu yukarı çektiğini belirtti.

Giyim fiyatlarının geçen yıla kıyasla daha sınırlı artması tek dengeleyici unsur olurken, yüksek petrol ve benzin fiyatlarının işletmelerin hammadde ve üretim maliyetlerini belirgin şekilde artırdığı vurgulandı.

Savaşı sonrası enerji fiyatlarındaki keskin artışın, enflasyonist baskıları yeniden alevlendirdiği ve çatışma devam ettiği sürece maliyetlerin daha da artacağı öngörülürken faiz indirimi beklentisi de değişti.

Ekonomistler, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artırma ihtimalinin masada olduğunu ancak 30 Nisan'daki toplantı için kararın zor olduğunu belirtiyor. Bankanın yılın geri kalanında faizleri sabit tutması ve dış kaynaklı enflasyon artışını görmezden gelmesi bekleniyor. Politika yapıcıların olası bir artışın stagflasyon riskini artırmasından çekindiği ifade ediliyor.