İngiltere'de enflasyon sürprizi: Faiz kararı öncesi beklentilerin altında kaldı

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İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı verilere göre ülkede yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 2,8 olarak gerçekleşti. Böylece enflasyon nisandaki seviyesini korurken, ekonomistlerin yüzde 3 seviyesindeki beklentisinin altında kaldı.

Veri, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) perşembe günü yapılacak toplantısında politika faizini yüzde 3,75 seviyesinde sabit bırakacağı yönündeki beklentileri destekledi.

Enerji fiyatları baskı yaratmayı sürdürüyor

Enflasyondaki en önemli yukarı yönlü baskı enerji maliyetlerinden geldi. Motor yakıtı fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 yükseldi.

Hizmet sektöründeki fiyat artışlarının da hız kazanması dikkat çekti. Nisan ve mayıs ayları arasında uçak bileti fiyatları yüzde 10,3 artarken, uzmanlar bu yükselişte Paskalya tatilinin takvim etkisinin rol oynadığını belirtti.

Buna karşılık gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyat artışları yavaşladı. Söz konusu kalemde enflasyon Aralık 2024'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Hürmüz Boğazı etkisi yakından izleniyor

Temmuz ayında uygulanacak konut enerji fiyat tavanındaki yüzde 13'lük artışın enflasyon üzerindeki baskıyı sürdürmesi bekleniyor.

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik varılan anlaşma enerji piyasalarında rahatlama yaratsa da fiyatlar henüz savaş öncesi seviyelere dönmedi. Uzmanlar, enerji maliyetlerinin gelecekteki enflasyon görünümü açısından kritik önem taşıdığını vurguluyor.

Faiz artırımı beklentileri zayıfladı

KPMG İngiltere Baş Ekonomisti Yael Selfin, son verilerin BoE'nin temkinli duruşunu korumasını desteklediğini belirtti.

Öte yandan danışmanlık şirketi Pantheon Macroeconomics, temmuz ayında faiz artırımı beklentisini geri çektiğini açıkladı. Kuruluş, İngiltere Merkez Bankası'nın 2026 ve 2027 yıllarında faiz oranlarını değiştirmeden bırakacağını öngörüyor.

BoE daha önce yaptığı değerlendirmede yıl sonunda enflasyonun yüzde 3,5'in üzerine çıkabileceğini belirtmişti. Ancak enerji piyasalarındaki gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'ndaki normalleşme süreci, bu beklentilerin yeniden şekillenmesine neden oluyor.