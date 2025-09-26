İngiltere'de Facebook ve Instagram için reklamsız ücretli abonelik başlatılacak

Meta Platforms, İngiltere'deki Facebook ve Instagram kullanıcılarına reklamsız bir deneyim sunmak üzere abonelik seçeneği getireceğini duyurdu. Şirket, kullanıcıların önümüzdeki haftalarda reklamsız bir hizmet için ücretli aboneliği tercih edebileceğini açıkladı.

iOS ve Android cihazlarda aylık 3,99 pound (yaklaşık 5,32 dolar), web üzerinden ise 2,99 pound karşılığında reklamsız kullanım mümkün olacak. Meta, kullanıcı verilerinin hâlâ kişiselleştirme amacıyla kullanılacağını ancak reklam gösterimi için kullanılmayacağını belirtti.

Ücretsiz kullanma devam edenler reklam görecek

Ücretsiz kullanıma devam edenler ise reklam görmeye devam edecek ve reklam tercihlerini kontrol edebilecek. Bu adım, Meta'nın 2023’te Avrupa Birliği'nde başlattığı benzer bir uygulamanın İngiltere versiyonu.

Meta, AB’deki katı düzenlemelere tepki gösterirken, İngiltere’nin daha yenilikçi ve büyüme odaklı yaklaşımını övdü. Şirket, bu sayede hem kullanıcılara hem işletmelere daha fazla seçenek sunduklarını vurguladı.