İngiltere’de gıda alarmı: Fish and chips fiyatları patlayabilir

İngiltere’de milyonlarca haneyi ilgilendiren yeni bir zam dalgası gündemde. Özellikle Orta Doğu’daki gerilim ve Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyat sorunları, gıda sektöründe maliyet baskısını artırdı. Uzmanlara göre önümüzdeki aylarda fish and chips, tavuk, süt ürünleri ve patates gibi temel ürünlerde ciddi fiyat artışları yaşanabilir.

Tedarik zinciri baskı altında

Hürmüz Boğazı’ndaki kriz nedeniyle yakıt, gübre ve karbondioksit tedarikinde aksaklıklar yaşandığı belirtiliyor. Bu ürünler, tarım ve gıda üretimi için kritik öneme sahip olduğu için maliyetlerin hızla yükseldiği ifade ediliyor.

Çiftçiler endişeli

Ulusal Çiftçiler Birliği Başkanı Tom Bradshaw, üreticilerin özellikle gübre ve yakıt erişimi konusunda kaygılı olduğunu açıkladı. Bazı çiftçilerin sipariş ettikleri gübrelere hâlâ ulaşamadığı bildiriliyor.

Ciddi maliyet artışları bekliyor

Uzmanlar, İngiltere’nin simgelerinden biri olan fish and chips ürününde ciddi maliyet artışları bekliyor. Enerji, yağ ve balık maliyetlerindeki yükselişin porsiyon küçülmesine veya fiyat artışına yol açabileceği belirtiliyor.

Tavuk ve ithal ürünlerde risk büyüyor

İngiltere’nin ithalata bağımlı olduğu tavuk, karides, muz ve avokado gibi ürünlerde de fiyat baskısının artacağı ifade ediliyor. Özellikle soğuk zincir taşımacılığındaki maliyet artışı sektörü zorluyor.

Gıda enflasyonu yeniden hızlanabilir

Uzman tahminlerine göre İngiltere’de gıda fiyatları Kasım 2026’ya kadar yaşam maliyeti krizinin başlangıcına göre yüzde 50 daha yüksek seviyeye ulaşabilir. Bu artışın düşük gelirli aileleri daha sert etkilemesi bekleniyor.

Bazı ürünlerde artış şimdiden sert

Verilere göre zeytinyağı fiyatları yüzde 113 yükselirken, makarna, yumurta ve dana eti gibi temel ürünlerde de yüzde 50’nin üzerinde artış yaşandı.

Market raflarında boşluk korkusu

Uzmanlar, kriz devam ederse marketlerde ürün çeşitliliğinin azalabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle taze sebze ve meyvede dönemsel eksikliklerin yaşanabileceği ifade ediliyor.