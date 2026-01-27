İngiltere'de gıda fiyatlarında 2024'ten bu yana en hızlı artış

Sektör verilerine göre, büyük İngiliz perakendecilerindeki fiyatlar bu ay Şubat 2024'ten bu yana en hızlı yükselişi kaydetti. Artışta gıda, mobilya ile sağlık ve güzellik ürünlerindeki fiyat artışlarının etkili olduğu belirtildi.

British Retail Consortium (BRC) tarafından açıklanan mağaza fiyat endeksine göre, Ocak ayında fiyatlar yıllık bazda yüzde 1,5 arttı. Bu oran, Aralık ayında kaydedilen yüzde 0,7'lik artışın üzerine çıktı.

Gıda fiyatları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 yükseldi. Böylece Aralık ayındaki yüzde 3,3'lük artışın üzerine çıkılarak Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı. Gıda dışı ürünlerdeki fiyatlar ise yüzde 0,3 artarak Şubat 2024'ten bu yana en güçlü yıllık yükselişini kaydetti.

Mağaza fiyat enflasyonu sıçradı

BRC CEO'su Helen Dickinson, verileri değerlendirirken, "Enflasyonun zirve yaptığına dair herhangi bir görüş bu rakamlarla desteklenmiyor. Mağaza fiyat enflasyonu bu ay yüksek işletme enerji maliyetleri ve Ulusal Sigorta artışının fiyatlara yansımaya devam etmesi nedeniyle sıçradı. Et, balık ve meyve özellikle etkilendi" ifadelerini kullandı.