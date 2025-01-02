İngiltere'de imalat sanayi aralıkta daraldı

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, İngiltere'nin Aralık 2024'e ait imalat sanayi PMI verilerini açıkladı. Verilere göre, imalat PMI aralık ayında 47’ye gerileyerek son 11 ayın en düşük seviyesine ulaştı ve büyüme sınırı olan 50 puanın oldukça altında kaldı. Kasım 2024'te bu değer 48 olarak ölçülmüştü.

İş dünyasında iyimserlik son iki yılın en zayıf seviyesinde

Ülkede artan maliyet baskıları iş kayıplarına neden olurken, iş dünyasındaki iyimserlik son iki yılın en zayıf seviyesine indi.

S&P Global Market Intelligence Direktörü Rob Dobson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, durgunlaşan iç ekonomi, zayıf ihracat satışları ve gelecekteki maliyet artışlarına ilişkin endişeler, İngiltere imalat üretiminde aralıkta neredeyse son bir yıldaki en sert daralmaya yol açtığını söylerken "İmalatçılar giderek daha da kötümser bir tablo ile karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Yeni hükümetin politikaları ve açıklamaları da sektöre olumsuz yansımış durumda. Dobson, bu değişikliklerin güveni azaltarak İngiltere'deki fabrikaların ve müşterilerinin maliyetlerini artırdığını ve iş dünyasındaki güvenin son iki yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirtti.