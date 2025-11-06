İngiltere'de inşaat sektöründe son 5 yılın en keskin düşüşü

S&P Global tarafından açıklanan Birleşik Krallık İnşaat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Eylül ayında 46,2 iken Ekim 2025’te 44,1 seviyesine düştü. Bu oran, piyasa beklentisi olan 46,7’nin de altında kalarak, üst üste 10. ayda daralma sinyali verdi.

Endeksteki bu gerileme, Mayıs 2020’den bu yana görülen en sert daralma olarak kayıtlara geçti. Rapor, inşaat firmalarının zayıf piyasa koşulları ve azalan ihale fırsatlarıyla mücadele ettiğini ortaya koydu.

İstihdam sert geriledi

Sektördeki istihdam, son beş yılın en hızlı düşüşünü yaşarken, taşeron kullanımı da azaldı. Talepteki zayıflık, girdi maliyetlerini de aşağı çekti.

Özellikle altyapı projeleri en sert düşüşü gösterdi ve endeks 35,4 seviyesine geriledi. Katılımcılar, tamamlanan projelerin yerine yeni işlerin gelmemesinden şikâyet etti.

Konut inşaatı 43,6, ticari bina faaliyetleri 46,3 puana düştü.

Rapor, İngiltere inşaat sektörünün genelinde zayıf talep ve azalan yatırım iştahının sürdüğünü ve kısa vadede toparlanma beklentilerinin zayıf olduğunu vurguladı.