İngiltere'de istihdam İran savaşı etkisiyle geriliyor

Ekonomi danışmanlık kuruluşu ITEM Club tarafından yayımlanan güncel rapor, Orta Doğu'daki çatışmaların Birleşik Krallık ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini verilerle ortaya koydu. Hazırlanan projeksiyona göre, İran savaşı nedeniyle yükselen enerji maliyetleri ve ekonomik aktivitedeki yavaşlama bu yıl içinde 163 bin kişinin işini kaybetmesine yol açacak. İstihdam kayıplarının odağında yer alan imalat sanayisinde 65 bin, inşaat sektöründe ise 32 bin 500 kişilik daralma öngörülüyor.

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ardından küresel enerji arzının beşte birinin kesintiye uğramasıyla petrol ve doğal gaz fiyatları hızla yükselmişti. Bu durum, gelişmiş ülkeler arasında en yüksek enerji maliyetleriyle mücadele eden Birleşik Krallık işletmeleri için ekonomik tehdidi artırdı. Artan maliyetler sadece üretim kanadını değil, yükselen faturalar ve akaryakıt masrafları nedeniyle hanehalkı harcamalarını da doğrudan baskılıyor.

Tüketici güven endeksi son dört yılın en sert düşüşünü yaşadı

PwC tarafından yayımlanan ayrı bir rapor, hanehalkı duyarlılığının Haziran 2022'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini gösterdi. Tüketicilerin %90'ı yaşam maliyetlerinden endişe duyarken, %80'i kısa vadeli harcamalarını kısıtlamayı planlıyor. Harcamalardaki bu gerilemenin perakende ve toptan ticaret sektörlerinde yaklaşık 61 bin kişilik istihdam kaybını tetikleyeceği tahmin ediliyor.

ITEM Club analizine göre, istihdamdaki daralma coğrafi olarak en çok imalat yoğunluklu Güney Galler ve Humberside bölgelerinde hissedilecek. Şehir bazlı tahminlerde ise Londra'da 25 bin, Birmingham'da 12 bin 500 ve Leeds'te 10 bin net iş kaybı yaşanması bekleniyor. Düşük gelirli bölgelerdeki tüketicilerin tasarruf oranlarının azlığı, perakende ve konaklama sektörlerindeki daralmanın etkisini bu bölgelerde daha derinleştiriyor.

Kamu finansmanlı sektörlerde istihdam artışı devam ediyor

Piyasa genelindeki daralma eğilimine karşın, kamu harcamalarının artış gösterdiği alanlarda istihdamın yükselmesi bekleniyor. Sağlık sektörü 36 bin kişilik ek istihdamla listenin başında yer alırken, kamu yönetimi 18 bin ve eğitim sektörü 8 bin 500 kişilik artış öngörüyor. Ancak bu artışlar, özel sektördeki kaybı telafi etmeye yetmiyor ve toplam işsiz sayısının on yılı aşkın süredir ilk kez 2 milyon barajını aşacağı tahmin ediliyor.

Mart ayında %3,3 seviyesine ulaşan enflasyonun, yılın geri kalanında yükselişini sürdürmesi bekleniyor. Savaşın başladığı Şubat sonundan bu yana benzin fiyatları litre başına yaklaşık 25 peni, dizel ise 45 peni artış gösterdi. Temmuz ayında enerji fiyat tavanının yıllık 1.641 sterlinden 1.900 sterline yükseltilecek olması, özellikle araçla işe giden ve düşük gelirli hanehalklarının harcanabilir gelirini daha da azaltacak bir faktör olarak değerlendiriliyor.

İran savaşı ve enerji maliyetleri ekonomik dengeleri değiştiriyor

Hükümet sözcüsü, geçen yıla oranla istihdamda 332 bin kişilik bir artış olduğunu belirterek mevcut ekonomik tabloyu savundu. Hükümetin imalatçılar için enerji faturalarını %25'e kadar düşürmeyi ve hanehalkı faturalarında 117 sterlinlik indirim sağlamayı hedefleyen planları olduğu açıklandı. Ancak enerji ve yakıt fiyatlarındaki oynaklık, Birleşik Krallık şehirleri arasındaki yaşam standardı farkının açılmasına neden oluyor.

Piyasada petrol fiyatları, savaşın gidişatına dair haber akışıyla geçtiğimiz hafta varil başına 97 ile 115 dolar arasında dalgalanmıştı. Enerji maliyetlerindeki bu yüksek seyir ve tedarik zincirindeki aksamalar, imalat ve inşaat sektörlerindeki personel sayısının azaltılmasında temel belirleyici rolü oynuyor. Ekonomik veriler, Birleşik Krallık ekonomisinin resesyon riskine karşı direncini test ettiği bir sürece işaret ediyor.