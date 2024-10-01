İngiltere'de iş dünyasının güveni 9 ayın en düşük seviyesinde

S&P Global, İngiltere'de eylüle ilişkin imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede imalat sektöründe üçüncü çeyrek sonunda üretim hacimlerinde önemli bir artış görüldü. Üretim ve yeni siparişler sürerken, iç pazar, büyümenin ana itici gücü olmaya devam etti.

İngiltere'de imalat sektörü PMI verisi eylülde 51,5 oldu. Bu büyüme seviyesi, ağustosta 26 ayın en yüksek seviyesi olan 52,5'e göre düşük olsa da beklentilere paralel gerçekleşti. Böylece, imalat PMI üst üste 5 ay boyunca büyüme bölgesi olan 50 seviyesinin üzerinde kaldı.

İş dünyasının liderleri ekonomi konusunda karamsar

İş dünyası güveni 'bekle-gör' yaklaşımının belirginleşmesiyle son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Londra merkezli Yöneticiler Enstitüsü'nün (IoD) bugün yayımladığı IoD Yönetici Ekonomik Güven Endeksi'ne göre, İngiltere'de iş dünyası liderleri ekonomiye ilişkin giderek daha karamsar hale geliyor. IoD endeksinde, iş dünyası güveni Aralık 2022'den beri en düşük seviyede bulunuyor.