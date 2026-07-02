İngiltere'de iş güveni 2022’den beri en düşük seviyede

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İngiltere iş güveni, İran savaşının maliyetleri artırması ve satış beklentilerini zayıflatmasıyla 2022’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. ICAEW’nin üç aylık Business Confidence Monitor anketi, hazirana kadar olan üç aylık dönemde şirketlerin ikinci yarıya daha zayıf beklentilerle girdiğini gösterdi. ([ICAEW][1])

Institute of Chartered Accountants in England and Wales, güven endeksinin 2022’nin dördüncü çeyreğinden bu yana en düşük düzeye indiğini açıkladı. Anket, 13 Nisan ile 19 Haziran arasında 1.000 muhasebecinin katılımıyla yapıldı. ([ICAEW][1])

ICAEW Başekonomisti Suren Thiru, barış anlaşması korunsa bile ileriye dönük satış göstergelerindeki zayıflığın İngiltere ekonomisi için zorlu bir ikinci yarıya işaret ettiğini belirtti. Thiru, İran çatışmasının kalan etkilerinin faaliyet üzerinde baskı yaratmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Maliyet baskısı satış beklentilerini zayıflattı

İngiltere iş güveni tarafındaki düşüş, küresel finansal krizden bu yana görülen ortak en uzun negatif seriyle aynı çizgiye geldi. Şirketler, zayıflayan beklenen satış faaliyeti ve yükselen maliyet baskılarını güven kaybının ana nedeni olarak gösterdi.

Girdi fiyatları, hazirana kadar olan üç aylık dönemde yüzde 4,1 arttı. ICAEW verileri, bu oranın 2024’ün temmuz-eylül döneminden bu yana en yüksek seviyeye çıktığını gösteriyor. ([ICAEW][1])

Şirketler, zayıf talep nedeniyle yükselen maliyetleri müşterilere tam olarak aktaramadıklarını bildirdi. Talep tarafındaki zayıflık, fiyatlama gücünü sınırlarken kâr marjları üzerinde ek baskı yaratıyor.

Gelecek 12 aya ilişkin girdi maliyeti artışı beklentisi, 2023’ün ilk çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Maliyet görünümündeki bozulma, İngiltere iş güveni üzerinde yalnızca mevcut dönemde değil, gelecek dönem beklentilerinde de baskı kuruyor.

Enerji ve işçilik giderleri şirketleri zorluyor

Ankete katılan firmaların yarısından fazlası işçilik maliyetleri konusunda endişe duyduğunu belirtti. Şirketlerin yüzde 35’i enerji fiyatlarını ana risk başlıkları arasında saydı.

İran savaşı, enerji piyasaları ve tedarik zinciri kanalıyla İngiliz şirketlerinin maliyet yapısını etkiledi. ICAEW, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının petrol ve gaz fiyatlarını yükselttiğini ve tedarik zincirinde önemli darboğazlar yarattığını aktardı. ([ICAEW][1])

Ulaştırma endişelerini dile getiren işletmelerin payı iki yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktı. Enerjiye duyarlı sektörlerde nakliye giderleri ve teslimat süreleri, şirketlerin fiyatlama kararlarında daha belirleyici hale geldi.

Geç ödemeler de şirket bilançolarında daha görünür bir risk haline geldi. Firmaların yüzde 24’ü geç tahsilat sorunundan endişe duyduğunu bildirdi. Oran, son beş yılın en yüksek düzeyine ulaştı.

İkinci yarı görünümü daha zorlu hale geldi

İngiltere iş güveni göstergesindeki bozulma, şirketlerin maliyetleri yönetme kapasitesi ile satış hacmi arasındaki dengenin zorlaştığını ortaya koyuyor. Zayıf talep, işletmelerin fiyat artırma alanını daraltırken enerji, işçilik ve ulaştırma giderleri faaliyet maliyetlerini yukarı çekiyor.

ICAEW verileri, şirketlerin maliyet enflasyonu beklentisini önceki çeyreğe göre artırdığını gösteriyor. Kurum, girdi fiyatı enflasyonunun bir önceki çeyrekte yüzde 3,6 seviyesinden yüzde 4,1’e çıktığını; gelecek yıl beklentisinin ise yüzde 3,0’dan yüzde 3,8’e yükseldiğini açıkladı. ([ICAEW][1])

İngiltere ekonomisi açısından risk, maliyet baskısının yalnızca enerji faturalarıyla sınırlı kalmaması. Enerji fiyatlarındaki yükseliş, ulaştırma, üretim, depolama ve hizmet maliyetleri üzerinden daha geniş bir fiyat zincirine yayılabilir.

Sonuç olarak İngiltere iş güveni, İran savaşının yarattığı maliyet artışı ve zayıflayan satış beklentileri nedeniyle 2022’den bu yana en düşük seviyeye indi. Şirketler, yılın ikinci yarısında talep zayıflığı, maliyet aktarımı, işçilik giderleri, enerji fiyatları, ulaştırma sorunları ve geç ödemeler arasında daha sıkı bir denge kurmak zorunda kalacak.