İngiltere'de işsizlik artıyor! Rakamlar beklentileri aştı

İngiltere'de işsizlik temmuz-eylül döneminde beklentilerin üzerinde artarak yüzde 4,3'e yükseldi. Beklenti, işsizliğin bu dönemde yüzde 4,1 artacağı yönündeydi.

Çalışanların ikramiyeler hariç düzenli ücretlerindeki artış bu dönemde yıllık bazda yüzde 4,8 oldu. İkramiyeler dahil toplam ücretler ise yüzde 4,3 yükseldi.

İkramiyeler hariç ve toplam ücretlerdeki reel artış yıllık bazda sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 1,4 olarak hesaplandı.