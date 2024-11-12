İngiltere'de işsizlik artıyor! Rakamlar beklentileri aştı
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, 2024 temmuz-eylül dönemine ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. Söz konusu dönemde yüzde 4,3'e çıkan işsizlik oranı, beklentilerin üzerinde geldi.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İngiltere'de işsizlik temmuz-eylül döneminde beklentilerin üzerinde artarak yüzde 4,3'e yükseldi. Beklenti, işsizliğin bu dönemde yüzde 4,1 artacağı yönündeydi.
Çalışanların ikramiyeler hariç düzenli ücretlerindeki artış bu dönemde yıllık bazda yüzde 4,8 oldu. İkramiyeler dahil toplam ücretler ise yüzde 4,3 yükseldi.
İkramiyeler hariç ve toplam ücretlerdeki reel artış yıllık bazda sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 1,4 olarak hesaplandı.