İngiltere’de işten çıkarmalar hızlandı

S&P Global tarafından açıklanan Kasım ayı Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), İngiltere ekonomisinde büyümenin belirgin şekilde ivme kaybettiğine işaret etti. Bileşik PMI endeksi ekim ayındaki 52,2 seviyesinden 51,2’ye gerileyerek, ekonomik aktivitede durağanlık sınırı olan 50’ye yaklaştı. Araştırmacılar, bütçe öncesi belirsizliklerin iş dünyasında temkinli bir tutuma yol açtığını vurguladı.

İstihdamda dokuz ayın en sert gerilemesi

Veriler, istihdamdaki düşüşün Şubat ayından bu yana en hızlı seviyeye ulaştığını gösterdi. Şirketler üst üste 13 aydır personel sayısını azaltıyor. Özellikle hizmet sektöründe işe alımlar, artan bordro maliyetleri, yükselen ücretler ve vergi yükü nedeniyle neredeyse durma noktasına geldi. Siparişlerdeki iyileşmenin ani şekilde sona ermesi de firmaların istihdam kararlarını baskıladı.

Hizmet sektörü zayıf, sanayi kısmi destek sağladı

Yaklaşık 650 firmanın katıldığı ankete göre hizmet sektöründeki PMI 51,3 seviyesinde kaldı. Ekonomiye sınırlı da olsa destek, sanayi sektöründen geldi. İmalat sanayi, 14 ay sonra ilk kez pozitif büyüme sinyali vererek genel endeksi yukarı çekti.

Ekonomistler, Hazine’den gelen çelişkili bütçe mesajlarının haftalar boyunca iş dünyasında karar alma süreçlerini felç ettiğini belirtti. Pantheon Macroeconomics’ten Elliott Jordan-Doak, bütçenin büyüme beklentilerini güçlendirmediğini ancak vergi başlıklarında sağlanan netliğin önümüzdeki aylarda iş dünyasının hissiyatını bir miktar toparlayabileceğini söyledi.

Faiz indirimi beklentisi güçleniyor

PMI verileri, son çeyrekte büyümenin yalnızca yüzde 0,1 civarında olabileceğine işaret ediyor. Hizmet sektöründeki fiyat artışlarının yavaşlaması ise enflasyonda düşüşün sürdüğünü gösteriyor. Bu tablo, İngiltere Merkez Bankası’nın Aralık toplantısında faiz indirimi seçeneğine daha yakın olduğu yönündeki beklentileri güçlendiriyor.