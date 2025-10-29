İngiltere'de kaçak işçi operasyonu! Güneş enerjisi tarlasından Türkler çıktı

İçişleri Bakanlığı, son 12 ayda düzenlenen operasyonlarda 8.000’den fazla kaçak işçinin yakalandığını açıkladı. “Sterling Operasyonu” adlı baskınlar, 2011’den bu yana görülen en büyük sınır denetimi olarak kayıtlara geçti.

Güzellik salonları ve inşaatlar da denetlendi

İngiltere'de “Sterling Operasyonu” kapsamında, bir yıl içinde gözaltına alınanların sayısı geçen yıla göre yüzde 63 arttı. Bu kişiler arasında güzellik salonu çalışanları, oto yıkamacılar ve yemek dağıtım kuryeleri yer alıyor.

İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, yasa dışı çalışmanın ülkeye kaçak girişleri teşvik ettiğini belirterek, “Artık buna izin verilmeyecek. Kim bu şekilde çalışıyorsa tutuklanacak, gözaltına alınacak ve sınır dışı edilecek” dedi.

Güneş enerjisi tarlasından Türkler çıktı

Eylül ayında Londra’nın Battersea bölgesindeki bir berber dükkânına düzenlenen baskında üç Brezilyalı gözaltına alındı. Aynı ay West Midlands’ta 21 kişi, Bristol yakınlarında bir güneş enerjisi tarlasında ise Kazakistan, Türkiye, Gürcistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan uyruklu 15 işçi gözaltına alındı.

Batı Londra’daki Ealing bölgesinde yapılan son baskınlarda, Deliveroo ve JustEat kuryelerinin sigortasız motorlarına el konuldu.

Yeni denetim sistemi geliyor

Bakanlık, yasa dışı çalışan göçmenlerin özellikle “gig economy” yani esnek iş platformlarında açıkları kullanarak çalıştığını tespit etti.

Yeni getirilecek “çalışma hakkı kontrol sistemi” bu boşlukları kapatmayı hedefliyor.

Yıl içinde 1000’den fazla kaçak göçmen sınır dışı edildi.