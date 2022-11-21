İngiltere'de konut fiyatlarının gelecek 2 yıl düşüş göstermesi bekleniyor

LONDRA (AA) - Ülkenin resmi ekonomik tahminlerini hazırlayan bağımsız Bütçe Sorumluluk Kurumu'ndan (OBR) yapılan açıklamada, İngiltere'de konut fiyatlarının gelecek 2 yıl boyunca düşüş göstermesi, sonra tekrar artışa geçmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede konut fiyatlarının gelecek 2 yıl içerisinde ortalama yüzde 9 düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Ülkede hayat pahalılığı, ekonomide artan yavaşlama ve buna bağlı olarak işsizliğin artması yönündeki beklentiler nedeniyle konut fiyatlarının gelecek 2 yıl boyunca düşüş göstermesinin beklendiği aktarılan açıklamada, İngiltere'de konut fiyatlarının 2022'yi yıllık bazda yüzde 10,7 artış ile kapatmasının öngörüldüğü bildirildi.

İngiliz ekonomisinin 2025 yılında yeniden canlanmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, ülkede konut fiyatlarının 2025'te yıllık bazda yüzde 1,2, 2026'da yüzde 3 ve 2027'de yüzde 3,5 artmasının beklendiği belirtildi.

İngiltere Başbakanı Jeremy Hunt, daha önce yaptığı açıklamada, ülkede sosyal konut kiralarının 2023-2024 döneminde yüzde 7 seviyesinde artırılmasının planlandığını duyurmuştu.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede konut kiraları, Eylül 2022 itibarıyla yıllık bazda yüzde 3,8 artış kaydetti.

Öte yandan, online emlak kiralama ve satış platformu Rightmove de ülkede kiraların geçen yılın bu dönemine göre yüzde 16,1 artış gösterdiğini belirtti.

İngiltere'de enflasyon, özellikle enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek ekimde yıllık bazda yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesine çıkmıştı.