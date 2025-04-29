İngiltere'de mağaza fiyatları yavaş bir hızda geriledi

İngiltere'de mağaza fiyatları, işçilik maliyetlerindeki son artışların perakendecileri vurmasıyla Nisan ayında daha yavaş bir hızda geriledi.

NielsenIQ ve İngiliz Perakende Konsorsiyumu tarafından yayınlanan rapora göre, İngiltere'deki mağazalarda fiyatlar Nisan ayında yüzde 0,1 gerilerken, bir önceki ay yüzde 0,4 düşüş gösterdi.

BRC İcra Kurulu Başkanı Helen Dickinson, gıda enflasyonunun Mart ayındaki yüzde 2,4 seviyesinden yıllık yüzde 2,6'ya yükselerek 11 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını ve perakendecilerin daha yüksek ücretler ve ulusal sigorta primleriyle karşı karşıya kalması nedeniyle günlük temel ihtiyaçlardaki artışları yansıttığını söyledi.

Gıda dışı kategorideki deflasyon ise bir önceki ay yüzde 1,9'luk düşüşe karşılık yüzde 1,4 ile hız kaybetti.

Dickinson, “Mağaza fiyatlarındaki deflasyon günleri sayılı görünüyor” diye ekledi.