İngiltere'de maliyetler üç yılın zirvesinde: Üretim ve hizmette fren

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İngiltere ekonomisinde şirketlerin üzerindeki maliyet baskısı yeniden hızlandı. BDO'nun 12 Ekim'de yayımladığı eylül verilerine göre işletmelerin karşı karşıya olduğu enflasyon baskısını izleyen endeks, Haziran 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Üretim ve hizmet sektörlerinde faaliyetlerin aynı dönemde zayıflaması, artan maliyetlerle yavaşlayan talebin İngiliz ekonomisi üzerinde birlikte baskı oluşturmaya başladığını gösteriyor.

Enerji, akaryakıt ve hammadde fiyatlarındaki yükselişin işletmelerin giderlerini artırması, özellikle dış kaynaklı maliyetlere duyarlı sektörlerde kârlılığı tehdit ediyor. İngiltere'nin önemli bir ihracat pazarı olması nedeniyle gelişmeler Türk şirketleri açısından da önem taşıyor.

Maliyet baskısı üç yılın zirvesine çıktı

Uluslararası denetim ve danışmanlık kuruluşu BDO'nun açıkladığı verilere göre İngiltere'de şirketlerin maliyet enflasyonunu izleyen endeks, ağustos ayındaki 102,18 seviyesinden eylülde 103,65'e yükseldi.

Böylece endeks, Haziran 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken işletmelerin karşılaştığı fiyat baskısının yeniden güçlendiğine işaret etti.

Artışta özellikle enerji, akaryakıt ve hammadde maliyetlerinin etkili olduğu belirtildi. Üretimde ve taşımacılıkta kullanılan temel girdilerin pahalılaşması, şirketlerin faaliyet giderlerini artırıyor.

Bu gelişme, maliyet artışlarını ürün ve hizmet fiyatlarına yansıtmakta zorlanan işletmeler açısından daha büyük bir sorun oluşturuyor.

Özellikle tüketici talebinin zayıf seyrettiği dönemlerde şirketler, yükselen giderleri karşılamak için fiyat artırmak ile müşterilerini kaybetmemek arasında tercih yapmak zorunda kalabiliyor.

Fiyat artışlarının tamamını müşterilerine yansıtamayan şirketlerin kâr marjlarında ise daralma yaşanabiliyor.

BDO'nun verileri, enerji ve hammadde fiyatlarının yalnızca enflasyon beklentilerini değil, şirketlerin yatırım ve üretim kararlarını da etkileyebilecek düzeye ulaştığını ortaya koyuyor.

Ancak 103,65 seviyesindeki BDO endeksi, İngiltere'nin resmî tüketici enflasyon oranını göstermiyor.

BDO'nun iş dünyasına yönelik araştırmalarından oluşturulan gösterge, şirketlerin maliyet ortamını izlemek amacıyla kullanılıyor. Bu nedenle endeksin üç yılın zirvesine çıkması, tüketici fiyatlarının yıllık artış hızının da üç yılın en yüksek seviyesine yükseldiği anlamına gelmiyor.

Verinin asıl önemi, işletmelerin karşılaştığı maliyet baskısının güçlenmesini göstermesi ve ekonomik faaliyetlerdeki olası değişimlere ilişkin erken işaretler sunması.

Üretim ve hizmetlerde yavaşlama, bütçe öncesi baskıyı artırdı

İngiltere'de maliyet baskısının arttığı eylül ayında, ekonomik faaliyet göstergelerinde de zayıflama görüldü.

BDO verilerine göre hem imalat sanayisinde hem de hizmet sektöründe üretim göstergeleri geriledi. İç talepteki yumuşama, bu iki sektörde faaliyetlerin hız kaybetmesinde etkili oldu.

Bu tablo, İngiliz şirketlerinin aynı anda iki farklı sorunla karşı karşıya bulunduğunu gösteriyor: Üretim ve faaliyet maliyetleri yükselirken müşterilerden gelen talep zayıflıyor.

Talebin güçlü olduğu dönemlerde işletmeler artan giderlerini satış fiyatlarına daha kolay yansıtabiliyor. Ancak tüketicilerin harcamalarını sınırladığı bir ortamda fiyat artırmak, satışların daha da azalmasına yol açabiliyor.

Bu nedenle maliyet baskısının yükselmesi, yalnızca fiyatlama kararlarını değil, şirketlerin üretim, yatırım ve istihdam planlarını da etkileyebiliyor.

Özellikle finansman maliyetleri yüksek olan işletmelerde, giderlerin artması ve satış gelirlerinin beklentilerin altında kalması işletme sermayesi ihtiyacını büyütebiliyor.

BDO'nun büyüme ve strateji alanındaki yöneticisi Scott Knight, şirketlerin sonbahar bütçesine yaklaşırken öngörülebilirlik istediğini belirtti.

İş dünyasının temel kaygısı, mevcut maliyet baskısına yeni vergi düzenlemelerinin veya ilave mali yükümlülüklerin eklenmesi.

İngiltere hükümetinin 28 Ekim'de açıklaması planlanan sonbahar bütçesi bu nedenle şirketler açısından kritik önem taşıyor.

İşletmeler, maliyetlerini ve yatırım planlarını yeniden değerlendirdikleri bir dönemde ekonomi yönetiminin atacağı adımların mümkün olduğunca açık ve öngörülebilir olmasını bekliyor.

Şirketlerin yeni yükler konusunda temkinli olması, büyümenin yavaşladığı bir ortamda kamu maliyesi ile özel sektörün ihtiyaçları arasındaki dengeyi daha önemli hale getiriyor.

Maliyet baskısı kalıcı hale gelirken talepte belirgin bir toparlanma yaşanmaması, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin önümüzdeki dönemde daha zor koşullarla karşılaşmasına neden olabilir.

Türkiye'nin ihracatı için de risk: Gözler 28 Ekim'de

İngiltere'deki gelişmeler, Türkiye açısından da yakından izlenmesi gereken bir ekonomik tablo oluşturuyor.

İngiltere, Türkiye'nin önemli ihracat pazarlarından biri. Dolayısıyla bu ülkede şirketlerin maliyet baskısıyla karşılaşması ve tüketici talebinin zayıflaması, Türk üreticilerinin sipariş görünümünü etkileyebilir.

Otomotiv ve yan sanayi, tekstil, makine, gıda ve çeşitli sanayi ürünleri, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde önemli yer tutuyor.

İngiliz tüketicilerin harcamalarını azaltması veya şirketlerin yeni yatırımlarını ertelemesi, bu sektörlerde Türkiye'den yapılan ithalata yönelik talebin de daha temkinli seyretmesine yol açabilir.

Diğer taraftan maliyetlerini düşürmek isteyen İngiliz şirketleri, tedarikçilerinden daha uygun fiyatlar talep edebilir.

Bu durumda Türk ihracatçıları bir yandan kendi enerji, işçilik ve finansman maliyetlerini karşılamaya çalışırken diğer yandan İngiltere'deki müşterilerinden gelebilecek fiyat indirim talepleriyle karşı karşıya kalabilir.

Ancak BDO'nun açıkladığı veriler, Türkiye'nin İngiltere'ye ihracatında doğrudan bir düşüş yaşandığını göstermiyor. Söz konusu gelişmeler, ihracatçıların önümüzdeki dönemde karşılaşabileceği olası talep ve fiyat baskılarına işaret ediyor.

İngiliz ekonomisinde bundan sonraki temel belirleyicilerden biri, enerji ve hammadde maliyetlerinin hangi yönde hareket edeceği olacak.

Bu maliyetlerin yüksek seyretmesi ve iç talebin toparlanmaması halinde, işletmelerin kârlılıklarını ve faaliyet hacimlerini korumaları zorlaşabilir.

Buna karşılık enerji fiyatlarının gerilemesi ve tüketimin canlanması, şirketlerin üzerindeki baskının hafiflemesine yardımcı olabilir.

Piyasaların ve iş dünyasının dikkatleri şimdi 28 Ekim'de açıklanacak İngiltere bütçesine çevrilmiş durumda.

Hükümetin kamu maliyesini güçlendirmeye yönelik kararları ile şirketlerin büyüme ve yatırım ihtiyacı arasında nasıl bir denge kurulacağı yakından izlenecek.

Maliyet baskısının üç yılın zirvesine ulaştığı ve üretim ile hizmet faaliyetlerinin zayıfladığı bir dönemde alınacak kararlar, İngiltere ekonomisinin yılın son çeyreğindeki görünümü açısından önem taşıyor.

Türkiye'deki ihracatçılar içinse temel soru, İngiltere'deki maliyet artışlarının siparişlere ve fiyat pazarlıklarına ne ölçüde yansıyacağı olacak.