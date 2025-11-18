İngiltere'de mevduat koruma limiti artırıldı

İngiltere Merkez Bankası, ülkedeki tasarruf sahiplerini koruyan mevduat garanti limitinin artırıldığını açıkladı. 1 Aralık 2025’ten itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeyle, kişi başına korunan mevduat üst sınırı 85 bin sterlinden (4.7 milyon TL) 120 bin sterline (6.7 milyon TL) yükseltildi. Böylece bankanın ya da finans kuruluşunun batması durumunda hesap sahipleri 120 bin sterline kadar tazminat alma garantisine sahip olacak.

8 yıl sonra ilk artış

2017’den bu yana değişmeyen 85 bin sterlinlik sınır, kalıcı enflasyon etkileri göz önünde bulundurularak yükseltildi. İngiltere Merkez Bankası, geçen martta yaptığı ilk teklifte 110 bin sterlinlik bir artış planlamıştı ancak enflasyonu dengelemek adına limit daha da yukarı çekildi.

Türkiye'de 950 bin TL

Türkiye'de 2025 yılı için sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu limiti her bir kredi kuruluşunda her bir kişi için 950 bin Türk Lirasıdır. Bu tutar, her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak takvim yılı başından geçerli olmak üzere Fon Kurulu tarafından artırılır.