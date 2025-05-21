İngiltere’de nisan enflasyonu beklentiyi aştı

İngiltere’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisan ayında yıllık bazda yüzde 3,5 artış gösterdi. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan verilere göre, enflasyon oranı piyasa beklentisi olan yüzde 3,3’ün üzerinde gerçekleşti. Mart ayında ise yıllık enflasyon yüzde 2,6 seviyesindeydi.

Nisandaki artışla birlikte yıllık enflasyon, Şubat 2024’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Aylık enflasyon ise yüzde 1,2 olarak ölçülerek yüzde 1’lik beklentiyi aştı. Mart ayında aylık bazda enflasyon yüzde 0,3 seviyesindeydi.

Fiyatlardaki artışta en çok etkili olan kalemler, konut ve hane halkı hizmetleri ile ulaşım giderleri oldu. Enerji ve gıda fiyatları hariç hesaplanan çekirdek enflasyon ise yüzde 3,6’lık beklentinin üzerinde, yüzde 3,8 olarak gerçekleşti. Mart ayında çekirdek enflasyon yüzde 3,4 düzeyindeydi.

Hizmet sektörü enflasyonu da yıllık bazda yüzde 5,4 ile dikkat çekici bir seviyeye ulaştı.

ONS Genel Müdür Vekili Grant Fitzner, enflasyondaki artışta hane halkı faturalarının büyük rol oynadığını belirterek, enerji ve su giderlerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükseldiğini söyledi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), temmuz-eylül döneminde enflasyonun yüzde 3,7’ye çıkmasını öngörüyor. Banka, enflasyonu yüzde 2 seviyesine indirerek bu düzeyde istikrar sağlama hedefini sürdürüyor.