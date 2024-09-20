İngiltere'de perakende satışlar ağustosta yüzde 1 arttı

İngiltere’de perakende satışlar, Ağustos 2024'te yüzde 1 oranında artış gösterdi. Temmuz ayında görülen yüzde 0,7'lik artışın ardından gelen bu yükseliş, sıcak hava ve sezon sonu indirimlerinin etkisiyle süpermarket ve giyim mağazalarındaki trafik artışına bağlanıyor.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı verilere göre, Haziran-ağustos döneminde ise perakende satışlar bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 1,2 artış gösterdi. Özellikle süpermarketlerdeki gıda satışları, 2021’den bu yana görülen en büyük yıllık artışı yaşadı.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, ağustostaki artışın gıda satışlarındaki güçlü performansın bir sonucu olduğunu belirtti ve "Perakende satışlar, salgın öncesi seviyelere kıyasla hala hafif bir düşüşte olmasına rağmen, sıcak hava ve indirimler sayesinde pozitif bir ivme kazandı" dedi.

İngiltere Perakendeciler Birliği (BRC) Araştırma Direktörü Kris Hamer ise hayat pahalılığı krizinin tüketici davranışları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini ifade ederek, "Ekim ayında enerji faturalarının yeniden artması bekleniyor, bu da perakende talebinin daha da düşebileceğini gösteriyor" şeklinde konuştu.