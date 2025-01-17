İngiltere’de perakende satışlar aralık ayında düşüş gösterdi

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) yayımladığı verilere göre, perakende satış hacmi Aralık 2024’te bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 oranında düşüş kaydetti. Kasım ayı için daha önce yüzde 0,1 artış olarak açıklanan veri ise yüzde 0,2 düşüş yönünde revize edildi.

ONS, perakende satışlarda görülen bu düşüşte süpermarket satışlarının etkili olduğunu, gıda dışı mağazalardaki toparlanmanın ise bu düşüşü kısmen dengede tuttuğunu belirtti. Konuya ilişkin açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Süpermarketlerdeki düşüşler, son aylardaki gerilemelerden sonra toparlanmaya başlayan giyim perakendecileri gibi gıda dışı mağazalardaki artışlarla kısmen dengelendi."

Çeyrek bazda azalma, yıllık bazda artış

Çeyrek bazda değerlendirildiğinde, 2024’ün son çeyreğinde (ekim-aralık) satış hacmi bir önceki çeyreğe (temmuz-eylül) göre yüzde 0,8 oranında azaldı. Ancak 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 oranında artış gösterdi.

Son çeyrekteki düşüş, ekonomik belirsizlikler ve tüketicilerin harcama alışkanlıklarındaki değişimlerle ilişkilendiriliyor. Özellikle süpermarket alışverişlerindeki gerileme, İngiltere'deki yüksek enflasyonun tüketici davranışlarını etkilediğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Sektörel görünüm

Sektörel bazda bakıldığında, gıda perakendecileri satışlarında düşüş devam ederken, son aylarda daralma gösteren giyim sektörü Aralık ayında toparlanma eğilimine girdi. Ancak bu toparlanma, perakende satışlarda genel bir artış sağlamaya yetmedi.

Ekonomistler, İngiltere Merkez Bankası'nın yüksek enflasyonla mücadelesi kapsamında uyguladığı sıkı para politikalarının tüketici harcamalarını sınırladığını ve bunun perakende satışlardaki düşüşte etkili olduğunu ifade ediyor.