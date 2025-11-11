İngiltere’de perakende satışlar durgun: Tüketiciler Black Friday indirimlerini bekliyor

İngiltere Perakende Konsorsiyumu (BRC) verilerine göre, Ekim 2025’te perakende satışlar yıllık yüzde 1,6 arttı, ancak bu oran Eylül’deki yüzde 2,3’lük büyümenin altında kaldı. İşlem hacmi açısından da Mayıs’tan bu yana en zayıf dönem yaşandı.

BRC CEO’su Helen Dickinson, “Birçok tüketici, oyuncak, elektronik ve giyim gibi ürünleri almak için Black Friday indirimlerini bekledi. Ancak mobilya ve ev eşyası satışlarında yıl sonu hazırlıkları nedeniyle artış görüldü” dedi.

30 milyar sterline kadar vergi artışı

Perakendeciler için Black Friday, yılın son çeyreğinde kârlılığı belirleyen en önemli satış dönemi olarak görülüyor.

Ancak, 26 Kasım’da açıklanacak bütçede 30 milyar sterline kadar vergi artışı olabileceği yönündeki söylentiler, tüketici güvenini zedeliyor. Dickinson, “Perakendeciler Black Friday’in satışları canlandırmasını bekliyor, ancak hükümetin mali kararları bu güveni sarsabilir” açıklamasını yaptı.

Yapay zekâ ile indirim avı

KPMG’nin İngiltere perakende ve tüketici başkanı Linda Ellett, alışveriş alışkanlıklarının da değiştiğini belirtti: “Araştırmalarımıza göre tüketicilerin çoğu Black Friday döneminde alışveriş yapmayı planlıyor ve ChatGPT gibi yapay zekâ araçları en uygun fırsatları bulmada giderek daha fazla kullanılıyor.”

Gıda satışlarında da yavaşlama

Ekim ayında gıda satışları yıllık yüzde 3,5 artış gösterdi, ancak bu oran Eylül’deki yüzde 4,3’lük büyümeden düşük. Gıda fiyatları yıl boyunca yükselmiş olsa da, gıda enflasyonu Eylül’de yüzde 4,5’e gerileyerek Mart’tan bu yana ilk kez düşüş kaydetti.