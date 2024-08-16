İngiltere'de perakende satışlar temmuzda yüzde 0,5 arttı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), temmuz ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, yaz indirimleri ve spor etkinliklerinin etkisiyle büyük mağazalar ve spor malzemeleri mağazalarının satışlarındaki büyüme, perakende satışlara artış olarak yansıdı.

Böylece perakende satışlar geçen ay yüzde 0,5 yükseldi. Satışlar haziranda yüzde 0,9 düşmüştü. Mayıs-temmuz döneminde ise perakende satışlar önceki üç aylık döneme göre yüzde 1,1 arttı.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, satışlarda özellikle spor etkinlikleri kaynaklı büyümenin giyim, mobilya ve akaryakıt satışlarındaki düşüşle dengelendiğini belirtti.