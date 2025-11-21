İngiltere'de perakende satışlarda mayıstan bu yana ilk gerileme

İngiltere'de perakende satışlar, ekim ayında aylık bazda yüzde 1,1 düşerek mayıs ayından bu yana ilk kez gerileme kaydetti. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verileri, ağustos–ekim dönemini kapsayan üç aylık süreçte ise satışların bir önceki üç aya kıyasla yüzde 1,1 arttığını ortaya koydu.

Verilere göre, özellikle giyim mağazalarında eylülde görülen güçlü performans perakende sektörünü destekledi. Bunun yanında bilgisayar ve telekomünikasyon ürünleri satan perakendecilerin satışları da eylül ve ekim aylarında artış gösterdi. Böylece üç aylık dönemde perakende satışlar bir önceki döneme göre yüzde 1,1 yükselmiş oldu.

Ekimdeki düşüşün nedeni kasım ayındaki indirim

Aylık bazdaki ekim düşüşünün ise perakendecilere göre temel nedeni, tüketicilerin harcamalarını kasım ayındaki indirim dönemine ertelemesi olarak değerlendirildi.

Önceki aylara bakıldığında, perakende satışlar ağustosta yüzde 0,5 ve eylülde yüzde 0,7 artış kaydetmişti.